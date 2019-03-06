"Няш-мяш, Крим наш": "ляп" росЗМІ зі вкраденим півостровом розлютив фанатів Путіна

Російське опозиційне видання "МБХ медиа" виправило хибну заяву про "возз'єднання Криму з Росією", назвавши анексію українського півострова "приєднанням".

Такий ляп росЗМІ допустило на своїй сторінці вTwitter. На це звернув увагу прокремлівський Telegram-канал "Русское будущее".

Повідомлення "МБХ медиа" стосувалося новини про те, що депутат Держдуми РФ і колишня так звана прокурор Криму Наталія Поклонська стала обличчям кримської косметики.

"Лімітована серія присвячена річниці "приєднання" Криму до Росії. На етикетках буде написано "Няш-мяш, Крим наш", — йдеться у відредагованому тексті "МБХ медиа".

Скріншот

"Коли написав в опозиційному Twitter про возз'єднання Криму з Росією, а потім отримав по голові від начальства, видалив твіт і замінив возз'єднання на "приєднання" в лапках. Жалюгідне видовище", — прокоментували на каналі "Русское будущее".

Скріншот Telegram-каналу "Русское будущее"

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше росЗМІ розсекретили "оборону" Кримського моста. Причиною підвищеної готовності армії РФ захищати споруду названі "часті заяви Києва про необхідність атакувати переправу". Система захисту ініційована нібито "для запобігання подібних інцидентів".

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