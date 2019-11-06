''Погрожували заклеїти очі і били ''чарівною паличкою'': як знущаються в українських дитячих садках

У садочках жорстоко знущаються з маленьких дітей. Їх б'ють, заклеюють скотчем роти, погрожують залити клеєм очі.

Нерідко керівництво садка стає на бік жорстоких працівників, а батькам пропонують змінити установу. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Син навіть боявся в садку сходити в туалет

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, спалахнув скандал у дитячому садку №36 "Сонечко". Як повідомила одна з мам хлопчика, помічник вихователя 10-ї групи Любов Мартинчук знущається з маленьких дітей.

У дитячих садках знущаються з дітей Zakon.kz

Вона б'є їх "чарівною паличкою", відправляє до "в'язниці" (сусідньої порожньої кімнати) тих, хто не бажає вдень спати. А також погрожує заклеїти очі клеєм.

"Син ходить у цю групу півтора року. Я навіть не знаю, коли це все почалося. Але свого часу дитина навіть відмовлялася в садку ходити в туалет. Він цілий день терпів, і втік додому, щоб встигнути у туалет.

Часом навіть на вулиці доводилося зупинятися. Лікар на МРТ сказала, що не можна так терпіти, у нього вже з'явилися проблеми. Мабуть, там йому щось таке сказали, що він так зреагував", – розповідає мама дитини.

Коли няня Люба не в гуморі, вона кричить

Під час розмови із сином мама з'ясувала жахливі речі. "Він тепер вважає, що чарівна паличка – це паличка, якою карають неслухняних дітей. Насправді це дерев'яна дудка, якій помічник вихователя била дітей", – каже жінка.

РИА Новости

З повідомлень батьків у батьківській групі в месенджері стало зрозуміло, що багато дітей зазнали психологічного тиску і покарань від такої няні. Вони плачуть і не хочуть іти в садок і влаштовують істерику, побачивши няню Любу.

Діти розповідають, що у Люби часто поганий настрій, і вона кричить на них через те, що вони кришать на підлогу хліб і їй доводиться за ними прибирати. Б'є палицею по голові і руках, коли не може вдягнути дітей, кричить, якщо не може застебнути ремінь на штанах дитини. На дитину горлала за те, що в садку у неї почався розлад шлунка. Малюки бояться Любу, бо вона обіцяє заклеїти очі. Дітей, які балувалися, зачиняла у спальні і в туалеті.

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Скріншот Громадська організація "Прихист" в Facebook

Завідувачка не повірила

На скарги батьків завідувачка дитячого садка №36 Світлана Григоренко не реагувала, запевняючи, що діти все вигадали. "Коли ми вперше пішли з усною скаргою до завідувачки, то вона відреагувала дивно. З усмішкою говорила, що ніколи не повірить, що нянечка б'є когось. Мовляв, "ви хочете сказати, що няня йде кудись, бере палицю і б'є дітей?".

Вона попросила дати їй два дні. За цей час методистка, без нашого відома, почала опитувати всіх дітей. А на зборах завгосподиня розповідала нам, що ми мало читаємо книжок дітям і мало приділяємо їм часу. Все закінчилося тим, що нам сказали – наші діти все вигадали, і нікого не каратимуть, а нам взагалі запропонували перевести сина до іншого садка", – розповідає мама.

Батьки дитини не збираються залишати все як є, вони планують подати заяву в поліцію і прокуратуру. Зараз вони написали заяву до відділу освіти Нікопольської міської ради. Там нам повідомили, що з 6 листопада почалася перевірка цього садка. Коли закінчиться, точно сказати не можуть.

У садку заклеїли рот скотчем

Ще один випадок трапився навесні. У дитячому садку у Вишневому на Київщині дитині скотчем заклеїли рота. Мама не надала цьому розголосу, спробувала все вирішити в садку, де їй пообіцяли винних звільнити. Однак всі вони досі продовжують працювати.

У садочках дітям заклеюють рот скотчем Подробиці

Коментувати ситуацію в самому садку відмовилися. В управлінні освіти міської ради Вишневого нам сказали, що про таку ситуацію вперше чують. "До нас ніхто зі скаргами не звертався. Але ми просимо маму, якщо такий випадок трапився, нехай вона прийде до нас із заявою, ми будемо розбиратися", – сказала начальниця управління Оксана Алексеєнко.

До слова, у Первомайську Миколаївської області у дитячому садку вихователька також примудрилася заклеїти скотчем рота дитині через те, що вона голосно розмовляла. Мама звернулася зі скаргою в управління у справах дітей Первомайської міськради. Причому слова хлопчика підтвердили й інші діти. З'ясувалося, що їм часто заклеювали роти за погану поведінку.

30-річна вихователька була звільнена, а поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 126 КК України "побої та катування", жінці загрожує штраф або виправні роботи терміном до одного року.

Як захистити дитину від знущань у садку

Співзасновниця громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко каже, що з таким жорстоким поводженням із дітьми у садку треба боротися. Щоправда, у дошкільному закладі це робити складніше, ніж у школі, через маленький вік дітей.

Малюки не завжди можуть розповісти батькам, що з ними трапилося. А також не завжди можуть відрізнити, погано з ними вчинили чи ні. Адже не секрет, що часом і вдома батьки можуть поставити дитину в куток, ляснути чи якось покарати. І син чи донька можуть сприймати таке ставлення як нормальне. До того ж дорослий може легко залякати дитину, пообіцявши, що якщо він розповість батькам, то йому дістанеться ще більше.

Маленькі діти не завжди можуть розповісти батькам, що з ними трапилося delfi

"До того ж у садочках люблять говорити, що діти все вигадали, вони брешуть, фантазують. Тому можна відвести малюка до психолога, щоб він поговорив із ним і підтвердив, що дитина говорить правду. Потім слід звернутися до директора або завідувача дитсадка з письмовою заявою. Обов'язково письмово, бо усні розмови ні до чого не призводять і не залишають слідів. Потім скажуть, що нічого не було, ніхто до них не звертався", – радить Олена Бондаренко.

У заяві треба описати факти і навести докази. Це можуть бути висновки психолога, а якщо дитина отримала садна, ґулі, травму – то докласти і довідку від лікаря.

Також треба попросити інших батьків поговорити з дітьми, з'ясувати, що відбувається у групі. Якщо факти підтверджуються, то краще написати колективну заяву.

Обов'язково напишіть заяву про жорстоке поводження з вашою дитиною kp.ua

І вимагати від завідувача вжити заходів, залежно від ступеня вини працівника садка аж до звільнення. Бо бувають випадки, коли няня або вихователька сильніше схопила дитину за руку, щоб розняти бійку. Інша річ, коли вони б'ють дітей. І для батьків головне, щоб подібна ситуація не повторювалася.

Смарт-годинник і камери спостереження

Що стосується камер відеоспостереження у садку, то за словами Олени Бондаренко, закон погано регулює це питання.

"Встановлення спостереження треба узгодити з усіма батьками. Питання ще й у тому, де зберігатимуться ці відео і хто матиме до них доступ. Якщо адміністрація садка, то вони можуть і не надати потрібні записи, коли справа дійде до розглядів", – каже Бондаренко.

Голос ua

Є ще один варіант – смарт-годинник. "Ним дуже легко керувати, і дитина зможе натиснути одну кнопочку, щоб якоїсь миті підключитися до вас, і ви зможете почути, що відбувається у групі. Також телефон повідомить, якщо хтось спробує зняти годинник з руки дитини. Вихователі не мають право цього робити, бо йдеться про безпеку малюка", – каже Бондаренко.

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