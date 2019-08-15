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НП з літаком до Криму: весь екіпаж потрапив до "Миротворця"

3.6т Читати матеріал російською

Екіпаж російського літака, який летів до Криму і здійснив аварійну посадку у кукурудзяному полі, внесений до бази українського сайту "Миротворець".

Як повідомляється на сторінці проекту у Twitter, причина – незаконне відвідування тимчасово анексованого українського півострова.

Екіпаж, внесений до бази "Миротворця"

Екіпаж, внесений до бази "Миротворця"

Скріншот сайту "Миротворець"

"Весь екіпаж недорозвиненого літака російського агресора вже у чистилищі. За неодноразове свідоме порушення кордону з метою проникнення до захопленого окупантами Криму і співучасть у нелегальному переміщенні людей на окуповану загарбниками територію", – пояснили у "Миротворці".

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"Я з літака, який впав!" З'явилися проникливі деталі НП з лайнером у Росії. Відео

Літак РФ сів на полі

Літак РФ сів на полі

Gorodvo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, перелякані пасажири літака А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я), подякували пілотам за врятовані життя.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну теперь-то бедные стюрдессы с пилотами бьются в истерике: их в миратворец занесли... Всё пропало, всё пропало... Жизнь закончилась... Да, про то, что нам, в России, глубоко насрать на миратворец и его клоунов я уже упоминал?
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Да сколько можно габону дно пробивать?
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CARGO 100
CARGO 100
Джонсон Саймон Ф., але, статью читай, дурень ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ермаков Николай, Але ФСБ,тут путена габоном назвали.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Внесли не внесли кому какая разница ,миротворец ,многоборец ,с мозгамиборец и еще хрен знает чего бОрец .
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