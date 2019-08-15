НП з літаком до Криму: весь екіпаж потрапив до "Миротворця"

Екіпаж російського літака, який летів до Криму і здійснив аварійну посадку у кукурудзяному полі, внесений до бази українського сайту "Миротворець".

Як повідомляється на сторінці проекту у Twitter, причина – незаконне відвідування тимчасово анексованого українського півострова.

Екіпаж, внесений до бази "Миротворця" Скріншот сайту "Миротворець"

"Весь екіпаж недорозвиненого літака російського агресора вже у чистилищі. За неодноразове свідоме порушення кордону з метою проникнення до захопленого окупантами Криму і співучасть у нелегальному переміщенні людей на окуповану загарбниками територію", – пояснили у "Миротворці".

Літак РФ сів на полі Gorodvo.ru

ВЕСЬ ЭКИПАЖ НЕДОРАЗВИВШЕГОСЯ САМОЛЕТА РОССИЙСКОГО АГРЕССОРА УЖЕ В ЧИСТИЛИЩЕ

За неоднократное сознательное нарушение границы 🇺🇦 с целью проникновения в захваченный 🇷🇺 оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную 🇷🇺 захватчиками территорию. pic.twitter.com/70ZzOv2Qf4 — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) 15 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перелякані пасажири літака А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я), подякували пілотам за врятовані життя.

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