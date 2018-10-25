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НП в школі Севастополя
25 жовтня 2018, 14:54
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Діти почули шум в коридорі і стали виходити на вулицю. Випадок стався в школі №15.
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