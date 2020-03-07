НП на "Мотор Січ" у Запоріжжі: з'явилися нові дані та фото

У ДСНС прокоментували НП на заводі "Мотор Січ" у Запоріжжі, яка відбулася ввечері в суботу, 7 березня.

У розмові з журналістом OBOZREVATEL представник пресслужби рятувальників заявив, що через просів ґрунту на будинок впала частина силікатної забору з колючим дротом. Йдеться про ділянку огорожі з боку вулиці Деповської і Кругової.

Повідомлення про подію співробітники регіонального ДСНС отримали близько 19:40.

На заводі "Мотор Січ" сталася НП Колаж

Рятувальники прибрали дріт, щоб люди не травмувалися. Охорона заводу буде перебувати біля зруйнованої ділянки до ранку, потім завали розберуть і полагодять паркан.

Нагадаємо, подію в соцмережах спершу назвали вибухом, проте в ДСНС пояснили, що його не було.

На місці НП працювали 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.

Завалений паркан "Мотор Січі" ДСНС у Запорізькій області

Завалений паркан "Мотор Січі" ДСНС у Запорізькій області

Завалений паркан "Мотор Січі" ДСНС у Запорізькій області

Як писав OBOZREVATEL, недавно Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи опинився топ-менеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов, також фігурують інші місцеві чиновники.

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