Головна Новини
8 березня • оновлено в 00:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

НП на "Мотор Січ" у Запоріжжі: з'явилися нові дані та фото

4.1т
Читати матеріал російською

У ДСНС прокоментували НП на заводі "Мотор Січ" у Запоріжжі, яка відбулася ввечері в суботу, 7 березня.

У розмові з журналістом OBOZREVATEL представник пресслужби рятувальників заявив, що через просів ґрунту на будинок впала частина силікатної забору з колючим дротом. Йдеться про ділянку огорожі з боку вулиці Деповської і Кругової.

Повідомлення про подію співробітники регіонального ДСНС отримали близько 19:40.

На заводі "Мотор Січ" сталася НП

На заводі "Мотор Січ" сталася НП

Колаж

Рятувальники прибрали дріт, щоб люди не травмувалися. Охорона заводу буде перебувати біля зруйнованої ділянки до ранку, потім завали розберуть і полагодять паркан.

Нагадаємо, подію в соцмережах спершу назвали вибухом, проте в ДСНС пояснили, що його не було.

На місці НП працювали 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.

Завалений паркан "Мотор Січі"

Завалений паркан "Мотор Січі"

ДСНС у Запорізькій області

Завалений паркан "Мотор Січі"

Завалений паркан "Мотор Січі"

ДСНС у Запорізькій області

Завалений паркан "Мотор Січі"

Завалений паркан "Мотор Січі"

ДСНС у Запорізькій області

Як писав OBOZREVATEL, недавно Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи опинився топ-менеджер компанії "Мотор Січ" Олімпій Покатов, також фігурують інші місцеві чиновники.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
фотографии ГосЧС "Мотор Січ"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН!!!!! :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги