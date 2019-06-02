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/Розслідування

НП через ураган на Kozak Fest: з'явилася жертва і постраждалі

1.5тЧитати матеріал російською

Через ураган, який обвалив дах сцени етно-рок-фестивалю Kozak Fest на Дніпропетровщині, одна людина загинула і ще двоє постраждали.

Так, загиблим є відвідувач заходу 1971 року народження, передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на дані ДСНС у Дніпропетровській області.

Що стосується постраждалих, то це — жінка 1967 року народження (отримала перелом ноги і госпіталізована) і чоловік 1978 року народження (перелом ступні).

"Рятувальники витягли 53 легкових автомобілі й врятували 135 осіб", — розповіли рятувальники. Також відомо, що у зв'язку з надзвичайними погодними умовами Kozak Fest скасував всі заходи, які були заплановані на неділю, 2 червня.

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Kozak Fest

Kozak Fest

"24 канал"

"Друзі, на жаль, ми змушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на 2 червня, скасовані. Всю ніч команда Kjzak Fest намагалася ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", — йдеться у повідомленні на сторінці організаторів фестивалю в Facebook.

Також вони висловили подяку співробітникам поліції, полку "Дніпро-1" і ДСНС за "чітку і злагоджену роботу".

"Ми приносимо вибачення гостям фестивалю, яким так і не вдалося сповна насолодитися справжньою якісною українською музикою. Сподіваємося на розуміння. До зустрічі в наступному році", — додали організатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak Fest, який з 31 травня по 2 червня проходить в Дніпропетровській області, обвалився дах сцени. Надзвичайна подія сталася через сильний дощ і ураган.

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Місце
УкраїнаДніпро
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леня зе
леня зе
Kozak-Death ☦️
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Kozak Fest? Что это? Какой-то рогульский шАбаш?
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