Ножем відрізали голову, лопаткою – руки: названо ім'я військового Путіна, що по-звірячому вбив людину

З'явилися дані про найманця ПВК "Вагнер", яку називають приватної армією президента РФ Володимира Путіна, що він може бути причетний до звірячого вбивства людини в Сирії.
Як повідомляє в Facebook волонтер InformNapalm Михайло Кузнєцов, одним з катів може виявитися Владислав Апостол.
Кузнєцов відзначає, що на відеозаписах страти сирійця чутні позивні російських найманців – "Вовк" і "Памір".
"Про одного військового злочинця з позивним "Вовк" ми колись писали. Це Апостол Владислав Іванович, громадянин РФ і Республіки Молдова, 13.01.1988 р.н., уродженець: Молдови, Флорештський район, сел. Чітулешть", – пише волонтер .
Він додав, що Апостол разом з російськими бойовиками воював на Донбасі.
"Був знищений 7 лютого 2018 року ВВС США при атаці на завод CONOCO. Імовірно, це він орудує молотом на відеозаписах", – написав Кузнєцов.
Владислав Апостол
InformNapalm
Владислав Апостол
InformNapalm
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували відео, на якому військові найманці ПВК "Вагнер" з особливою жорстокістю вбили людину в Сирії.
У жорстокій страті людини в Сирії брав участь терорист "ПВК Вагнера" Станіслав Дичко. Він також воював в рядах окупантів "ДНР" проти України на Донбасі.
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