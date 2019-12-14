"Іди в окопи!" Полковника ЗСУ, який покликав до примирення з "Л/ДНР", публічно відчитали

Керівник С14 Євген Карась розкритикував полковника Збройних сил України Олексія Ноздрачова за заяву про можливість "реінтеграції" армії з терористами "Л/ДНР".

Своє невдоволення лідер націоналістичної організації висловив на зустрічі начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ з ветеранами. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Тоні Комар у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Карась, звертаючись до Ноздрачова, заявив, що полковник може не вибачаться за свої слова, "тому що це його система цінностей".

Олексій Ноздрачов Бізнес.медіа

"Американці не мирилися, хорвати не мирилися, Ізраїль не мириться – ніхто не мириться з вбивцями й терористами. І навіть наша влада не мириться в тому контексті, тому що Зеленський не обіцяв амністію терористам", – сказав Карась.

Євген Карась та Олексій Ноздрачов Скрін відео

Він також висловився з приводу праворадикалів, заявивши, що "в Україні рівень антисемітизму, ксенофобських нападів за деякими параметрами найнижчий у Європі, за деякими – середньостатистична норма".

"Якщо ви втомилися від війни – звільняйтеся і переводитеся в бойову бригаду, в окопи. Там відразу вивітриться це явище, тому що стрільби буде ще багато", – закликав Ноздрачова глава С14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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