Головна Новини
14 грудня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Іди в окопи!" Полковника ЗСУ, який покликав до примирення з "Л/ДНР", публічно відчитали

Читати матеріал російською

Керівник С14 Євген Карась розкритикував полковника Збройних сил України Олексія Ноздрачова за заяву про можливість "реінтеграції" армії з терористами "Л/ДНР".

Своє невдоволення лідер націоналістичної організації висловив на зустрічі начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ з ветеранами. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Тоні Комар у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Карась, звертаючись до Ноздрачова, заявив, що полковник може не вибачаться за свої слова, "тому що це його система цінностей".

Новини
"Групи ненависті!" У США різко розкритикували С14 і Нацкорпус

Олексій Ноздрачов

Олексій Ноздрачов

Бізнес.медіа

"Американці не мирилися, хорвати не мирилися, Ізраїль не мириться – ніхто не мириться з вбивцями й терористами. І навіть наша влада не мириться в тому контексті, тому що Зеленський не обіцяв амністію терористам", – сказав Карась.

Євген Карась та Олексій Ноздрачов

Євген Карась та Олексій Ноздрачов

Скрін відео

Він також висловився з приводу праворадикалів, заявивши, що "в Україні рівень антисемітизму, ксенофобських нападів за деякими параметрами найнижчий у Європі, за деякими – середньостатистична норма".

"Якщо ви втомилися від війни – звільняйтеся і переводитеся в бойову бригаду, в окопи. Там відразу вивітриться це явище, тому що стрільби буде ще багато", – закликав Ноздрачова глава С14.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Євген Карась
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України видео С14 скандали
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
8
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пети Moщи
Пети Moщи
Карась молодца, посылает всех в окопы попивая пыво в Киеве
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Как то не серьезно жека карась, вот если бы Евгений рыба-меч, или акула-молот, ну на худой конец угорь-трезуб
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пети Moщи, сковорода Карасю судья.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги