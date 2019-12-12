ЗСУ готові до реінтеграції з "Л/ДНР"? Генштаб відреагував на скандал із полковником

Скандальні заяви начальника Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил полковника Олексія Ноздрачова не є офіційною позицією Генерального штабу ЗСУ.

Про це пресслужба Генштабу повідомила в четвер, 12 грудня, на сторінці у Facebook. Позицію полковника там назвали "оціночними суб'єктивними судженнями".

Військові підкреслили, що Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати заяви, що виходять за межі його службових обов'язків і компетенції очолюваного ним підрозділу.

Олексій Ноздрачов YouTube

За цим фактом начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України призначено службове розслідування, про результати якого буде проінформовано додатково.

Нагадаємо, Ноздрачов на круглому столі на тему національної стійкості заявив, що військові Збройних сил нібито готові до реінтеграції з військовими Росії та терористами "Л/ДНР". Це викликало хвилю обурення в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, недавно відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія "Адама" Межевікіна, вирішили звільнити зі Збройних сил. Військовий заявив, що причина такого рішення "надумана".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал