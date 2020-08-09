Кремль, похоже, не очень верит в то, что Александра Лукашенко в этот раз удастся свергнуть, и в истории с задержанием 33 богатырей-вагнеровцев заранее прокладывает для себя путь к отступлению, чтобы потом можно было восстановить хотя бы формально корректные отношения с "последним диктатором Европы". Газета "Комсомольская правда" опубликовала свою версию появления вагнеровцев в Минске. Но эта версия слишком уж шита белыми нитками, чтобы в нее мог поверить любой более или менее вменяемый человек, - пишет профессор Борис Соколов в своем блоге на сайте "День".

По утверждению газеты, ссылающейся на анонимный источник в российских спецслужбах, "вербовка группы началась со звонка из Сирии. Некий "Сергей Петрович" обзванивал бывших (это важно) бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии (которые де-факто не контролируются правительством Асада и российской стороной, так что непонятно, что могли бы охранять вагнеровцы в Сирии – Б. С.). При этом на мобильниках действительно высвечивался код арабской республики (+963-931-42-562), однако, как выяснилось позже, номер был виртуальным. В сетях сотовой связи он не зарегистрирован, его местоположение определить невозможно, с него доступны только исходящие звонки".

Думаю, что в этой части расследования единственная правдивая информация – это телефонный код Сирии. Но ни одному идиоту не придет в голову за безумные деньги дозваниваться из Сирии до каждого рядового бойца группы. Ведь у этой группы, отличающейся железной военной дисциплиной, был один командир, и достаточно было дозвониться только ему. И совершенно незачем было звонить из Сирии. У вагнеровцев в России полно начальников, но зато только один заказчик – это Кремль. Именно в Кремле дают указание командованию ЧВК, а оно уже потом доводит задание до командиров рот, взводов и т. д.

Далее, как пишет КП, "Сергей Петрович" не жалел времени, обзванивая "солдат удачи", интересуясь их боевым прошлым. Дескать, он должен представлять уровень опыта и подготовки. Словно тонкий психолог, он фактически занимался разведопросом, козыряя событиями и фактами, по которым можно было сделать вывод, что это точно один из боссов ЧВК "Вагнер". А то и высокий чин из Минобороны. Полковник – минимум! Поэтому никто даже не насторожился, когда он спрашивал о навыках управления "Буками" или о знакомстве с российскими военными в зоне АТО. Один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной "Шаман") так проникся общением с "Сергеем Петровичем", что вызвался помочь ему рекрутировать группу для "работы за рубежом". Мужик-то серьезный, тем более что с середины мая к переговорам подключился целый "менеджер по безопасности "Роснефти" Сергей Викторович Безинский (хотя человек с такими данными в России не значится, в штате "Роснефти" такой человек отсутствует). У него и почта была на домене нефтяной компании, если бы еще разбираться в этих доменах. Адрес (info@office-Rosneft.org), к слову, в России не зарегистрирован и перестал работать 31 июля – спустя двое суток после ареста россиян".

Здесь тоже все ложь от первого до последнего слова, за исключением, возможно, электронного адреса Бизинского, который, очевидно, имеется в распоряжении белорусского следствия. И тут уже заметен первый прокол российских расследователей. У них получается, что старшим в группе был "Шаман"-Миляев. Между тем, боевик с позывным "Шаман" среди задержанных в Минске действительно присутствует, но он отнюдь не является самым главным среди 33 богатырей, а скорее занимает пост, примерно равный командиру отделения. Как явствует из обнародованной переписки вагнеровцев в мессенджере с пользователем "группа 1", тот дает указания "всем оставаться в гостинице, без разрешения или сопровождения старших группы – Моздок, Шаман – не выходить" Уж если с кем и должен был консультироваться мифический "Сергей Петрович", так с этим таинственным пользователем "группа 1", который и является начальником для всех задержанных. Но его имя белорусские следователи пока не обнародовали, значит, и для придуманной версии он не годится.

По сведениям "Комсомолки", "Шаман" "начал искать добровольцев, обратившись к старому знакомому, отставному подполковнику Российской армии Кривенко, с которым вместе воевал в Донбассе. "Заказчику" нужны были 90 человек – кого-то нашел сам подполковник, кого-то порекомендовал Миляев. При этом Кривенко лично проводил собеседования с соискателями в WhatsApp. Один раз ему даже позвонил "Сергей Петрович", произведя вполне благостное впечатление. В конце мая "Шаману" предложили увеличить группу вдвое – до 180 человек. Что он и сделал, отправив все анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт на "адрес "Роснефти" - для начисления зарплаты в будущем. При это Миляев зачем-то при наборе людей использовал атрибутику ликвидированной в 2018 году ЧВК "Мар". В этой части расследования вообще нет ни слова "Правды" и она противоречит даже версиям, озвученным российскими дипломатами.

Далее, как пишет КП, "6 июля "Шаман" получил "из "Роснефти" пренеприятнейшее известие. В Ливии смертью храбрых погиб "Сергей Петрович". Через несколько дней на него вышел новый куратор, позвонив уже с венесуэльского номера (+5-841-291-01-091)", который тоже оказался виртуальным.

Что ж, в принципе ничего невозможного нет в том, что некий россиянин по имени Сергей Петрович погиб в Ливии. Только вот нет никаких доказательств, что этот Сергей Петрович был хоть как-то связан с задержанными в Минске боевиками. Обычно приводятся какие-то документы или записи разговоров. Здесь же ничего этого нет.

Далее, как утверждает автор расследования Александр Коц, "новый "куратор Артур" предложил переориентироваться под "проекты "Роснефти" - там как раз нужны 180 человек. Только разбить их надо на 5 групп. Что и было сделано. У каждой – свой командир: "Шаман" (Миляев), "Юрич" (Кривенко), "Саныч" (Белик), "Парадокс" (фамилия редакции неизвестна), "Админ" (фамилия редакции неизвестна). Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Группе "Юрича" предстояла морская переброска в Венесуэлу. По словам нашего источника в российских спецслужбах, услуги "Шамана" по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые были положены на его счет через банкомат неизвестным человеком с бородой. В первой партии - "Шамана" - были преимущественно люди, имевшие раньше украинское гражданство и повоевавшие в Донбассе. К ней же присоединился Андрей Бакунович, который уже находился в Минске".

Здесь то же наврано все, начиная с того, что "Шаман" не был командиром задержанной группы и кончая тем, что Бакунович находился не в Минске, а в Калинковичах. И, опять-таки, никаких выписок из банка, подтверждающих упомянутые переводы денег на конкретный счет.

Далее идет самое интересное: "Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас был назначен на 25 июля. За 10 дней до этого Миляеву на электронную почту пришли копии билетов на самолет на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля сего года. Авиабилеты выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрированной в Киеве, тел. +380509468296). Однако с указанием на билетах реквизитов туристической компании Coral Travel. Но через офис "Турецких авиалиний" в Москве было установлено, что они приобретались… "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании". И тут приводится фотокопия ответа московского представительства компании Turkish Airlines, из которого следует, что билеты для вагнеровцев покупались через агентство, зарегистрированное на территории Украины. Далее Коц приводит название и реквизиты этого агентства в Киеве. Опять же, ничего не возможного в этом нет, но на этой основе нельзя, как это делает "Комсомолка", сделать вывод о том, что "всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев – вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК "Вагнер", рикошетом должно было задеть "Роснефть" - как одну из крупнейших российских компаний, но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям". Для маскировки билеты действительно лучше было заказывать не в Москве или в Минске, а в третьей стране, чтобы вагнеровцы раньше времени не попали в поле зрения белорусских спецслужб. Приводимые же в статье данные об отдельных гражданах Украины вряд ли более достоверны, чем данные о мифическом "Сергее Петровиче". Как иронически заметил один российский блогер, пишущий под ником "Будни Путинской России", "оказывается еще и украинские спецслужбы действуют на территории Белоруссии и РФ как у себя дома, и даже еще успешнее. Запросто кого-то куда-то нанимают, отправляют, звонят с поддельных номеров, и никто ничего не замечает".

Путин предлагает Лукашенко помириться на антиукраинской почве, признав все происшедшее с вагнеровцами провокацией СБУ. А публикация "Комсомольской правды", среди прочего, призвана спровоцировать ответ белорусского следствия, из которого в Москве хотели бы выяснить, что именно стало известно следователям. Но "Батька" не так глуп, чтобы попасться на эту удочку. Он прекрасно знает, для чего 33 богатыря прибыли в Минск. Иначе бы не стал призывать резервистов и устраивать маневры на границе с Россией. И грозиться выдать арестованных Украине, но прежде требует, чтобы Киев предоставил доказательства преступлений, совершенных ими в Украине. Очевидно, в ближайшие месяцы Лукашенко намерен держать вагнеровцев в Минске, чтобы получить от них максимум информации, запугивая возможной выдачей Украине, чего те обоснованно боятся.