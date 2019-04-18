"Новоросія відбудеться!" В "ДНР" пригрозили розвалом України

Колишній ватажок "ДНР" Павло Губарєв все ще вірить в кремлівський проект "Новоросія", вважаючи, що Донбас стане його частиною.

Про це він розповів в інтерв'ю НА "Харків". Сепаратист зазначив, що на даний момент він займається серйозними проектами, мета яких, "повернути Україну в російський цивілізаційний "простір".

"Україна нас втратила і ми щасливі. Я вірю, що Новоросія відбудеться, іншого шляху у нас немає. Донбас - це п'ємонт Новоросії. Місія Донбасу організувати входження Новоросії в єдине російське простір. А Україна буде буферною державою, але вже без нас", – поділився Губарєв.

Екс-ватажок терористів заявив, що його мрія, щоб Україна стала Росією.

"Нехай це будуть десятиліття, але буде так в будь-якому випадку. А взагалі, моя мрія, щоб вся Україна стала Росією. Кучма написав книгу "Україна не Росія", а я напишу книгу - "Україна - це Росія", і подивимося, хто буде прав", – додав він.

Окупований Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Губарєв вважає, що Україні потрібна федералізація, інакше можлива війна між Донбасом і Галичиною.

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