Новітня розробка: в Україні випробували авіаційну ракету

В Україні відбулися випробування дослідного зразка некерованою авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".

Про це повідомив оператор Військового телебачення Олександр Штупун на своїй сторінці в Facebook. Ракети були застосовані на одному з військових полігонів ЗСУ випробувальної бригадою Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, з вертольота типу Мі-8.

Всього було випущено близько трьохсот снарядів.

"Виріб РС-80 "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою, всі комплектуючі також українського виробництва", - зазначив ТВО керівника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки Володимир Башинський.

Випробування тривали три дні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Україні показали "вбивцю" ворожих танків. Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.