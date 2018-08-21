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Новітня розробка: в Україні випробували авіаційну ракету

1.9тЧитати новину російською

В Україні відбулися випробування дослідного зразка некерованою авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".

Про це повідомив оператор Військового телебачення Олександр Штупун на своїй сторінці в Facebook. Ракети були застосовані на одному з військових полігонів ЗСУ випробувальної бригадою Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки, в Чернігові, з вертольота типу Мі-8.

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Всього було випущено близько трьохсот снарядів.

"Виріб РС-80 "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою, всі комплектуючі також українського виробництва", - зазначив ТВО керівника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки Володимир Башинський.

Випробування тривали три дні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Україні показали "вбивцю" ворожих танків. Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
"Оскол" это хорошее средство чтобы выразить нашу горячую любовь к вонючему кацапью
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