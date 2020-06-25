Новітня російська БМП зламалася одразу після параду в Москві. Показове відео

Російська бойова машина піхоти на платформі "Бумеранг", яку у країні-агресорці вважають перспективною розробкою, зламалася просто посеред вулиці після пропагандистського параду в Москві.

Інцидент трапився 24 червня. Як повідомляє "Український мілітарний портал", коли бронетехніка поверталася з дійства, одна із БМП К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задимілася, проїхала близько 100 метрів і зупинилася (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На допомогу їй приїхала машина ремонту РЭМ-КЛ. БМП далі не поїхала своїм ходом, ймовірно через проблеми із двигуном. Відтак, її взяли на буксир.

БМП довелося тягнути буксиром Скріншот відео

Нагадаємо, що "Бумеранг" – це перспективна колісна платформа середньої вагової категорії, що розробляється ТОВ "Військово-промислова компанія". Двигун розташований в передній частині машини. К-17 – російська колісна бойова машина піхоти на базі уніфікованої броньованої платформи ВПК-7829 "Бумеранг".

В конструкції застосований комплекс активного захисту "Афганіт". Основне озброєння безлюдного модуля – 30-мм гармата 2А42. Є також кулемет калібру 7,62 мм і протитанкові ракети "Корнет".

Російська БМП на платформі "Бумеранг" "Український мілітарний портал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Севастополі пропагандистський парад 24 червня міг закінчитися трагедією. Там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів. Як виявилося, бронемашині – 75 років, і її відреставрували спеціально для параду.