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17 листопада • оновлено в 19:58
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/ Розслідування

У Донецьку піднялася паніка через нову проблему

9.5т
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У тимчасово підконтрольному терористам "ДНР" Донецьку поскаржилися на гостру нестачу громадського транспорту.

При цьому "влада" псевдореспубліки пояснює дефіцит небажанням водіїв працювати за низькі зарплати. Про це йдеться в сюжеті сепаратистського телеканалу "Оплот", передають "Новости Донбасса".

Відзначається, що наявний тариф у 3 рублі за проїзд не дозволяє підвищити оклади водіям.

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За словами "начальника" відділу транспорту Андрія Науменка, ще одна причина – в ліміті дизельного палива для автобусів комунальної форми власності.

Ілюстрація. "ДНР"

Ілюстрація. "ДНР"

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше місцеві жителі поскаржилися, що терористи невизнаної "ДНР" продовжують розкрадати і розвалювати окупований Донбас, в результаті великі заводи перестають функціонувати, а люди залишаються без роботи.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР ДНР транспорт
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вы же пишете, что в Донецке никто больше не живёт, фото пустых улиц публикуете, работы никакой нет, а тут общественного транспорта не хватает и водителей. Так когда вы врете?
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2 из 4 ответов | показать все
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кристина Стефанова, так а что там кто то живёт?там нет людей а только противник!и это значит что фактически там никто не живёт противника не считаем))))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Он Алекс, Больная в чем?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять паника ,свиньи кастрюляголовые вы сами себе уже опротивили эти статьями.
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