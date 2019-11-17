У Донецьку піднялася паніка через нову проблему

У тимчасово підконтрольному терористам "ДНР" Донецьку поскаржилися на гостру нестачу громадського транспорту.

При цьому "влада" псевдореспубліки пояснює дефіцит небажанням водіїв працювати за низькі зарплати. Про це йдеться в сюжеті сепаратистського телеканалу "Оплот", передають "Новости Донбасса".

Відзначається, що наявний тариф у 3 рублі за проїзд не дозволяє підвищити оклади водіям.

За словами "начальника" відділу транспорту Андрія Науменка, ще одна причина – в ліміті дизельного палива для автобусів комунальної форми власності.

Ілюстрація. "ДНР" 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше місцеві жителі поскаржилися, що терористи невизнаної "ДНР" продовжують розкрадати і розвалювати окупований Донбас, в результаті великі заводи перестають функціонувати, а люди залишаються без роботи.

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