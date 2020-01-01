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1 січня • оновлено в 23:47
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"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

1.8т
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Українські військові, які захищають Україну на Донбасі, опублікували відео своєї підготовки до Нового року-2020.

Ролик 1 січня з'явився на сторінці у Twitter користувача з ніком "Позивний Колим" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Як хлопці готувалися до зустрічі Нового року на передовій... Слава воїнам України!" – сказано в повідомленні.

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"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Скрін відео

На кадрах, зокрема, показано, як українські військові готували святкову вечерю. Деякі також ввібрали справжню ялинку, деякі прикрасили стіл гірляндою.

У коментарях до посту бійців привітали зі святами. "Бережіть себе!" – написала одна з користувачок Twitter.

"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Скрін відео

"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Скрін відео

"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Скрін відео

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новий рік
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Новий Рік-2020 видео Новини Донбасу
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Кристина Стефанова
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