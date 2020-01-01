"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Українські військові, які захищають Україну на Донбасі, опублікували відео своєї підготовки до Нового року-2020.

Ролик 1 січня з'явився на сторінці у Twitter користувача з ніком "Позивний Колим" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Як хлопці готувалися до зустрічі Нового року на передовій... Слава воїнам України!" – сказано в повідомленні.

Скрін відео

На кадрах, зокрема, показано, як українські військові готували святкову вечерю. Деякі також ввібрали справжню ялинку, деякі прикрасили стіл гірляндою.

У коментарях до посту бійців привітали зі святами. "Бережіть себе!" – написала одна з користувачок Twitter.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Як хлопці готуваліся до зустрічі Нового року на передовій !!!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Класне відео 👍👍👍

Слава воїнам України! pic.twitter.com/dwQDBeRUz3 - Позівній Колім🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ Kolym0224) January 1, 2020

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

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