"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

Українські військові, які захищають Україну на Донбасі, опублікували відео своєї підготовки до Нового року-2020.
Ролик 1 січня з'явився на сторінці у Twitter користувача з ніком "Позивний Колим" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
"Як хлопці готувалися до зустрічі Нового року на передовій... Слава воїнам України!" – сказано в повідомленні.
Скрін відео
На кадрах, зокрема, показано, як українські військові готували святкову вечерю. Деякі також ввібрали справжню ялинку, деякі прикрасили стіл гірляндою.
У коментарях до посту бійців привітали зі святами. "Бережіть себе!" – написала одна з користувачок Twitter.
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Як хлопці готуваліся до зустрічі Нового року на передовій !!!- Позівній Колім🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ Kolym0224) January 1, 2020
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Класне відео 👍👍👍
Слава воїнам України! pic.twitter.com/dwQDBeRUz3
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".
У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.
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