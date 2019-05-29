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Новий радник Зеленського втрапив у гучний скандал: що відомо

10.1тЧитати матеріал російською

Радника президента України Володимира Зеленського з питань освіти й науки Сергія Бабака викрили в плагіаті.

Він закінчив факультет міжнародної економіки Київського національного економічного університету, а також має юридичну й психологічну освіту. Про це пише доктор філософських наук, професор Тетяна Пархоменко в статті для "Української правди".

У 2016 році Бабак захистив дисертацію на тему "Комп'ютеризовані системи контролю навколишнього середовища об'єктів енергетики на базі безпілотних авіаційних комплексів", після чого став доктором технічних наук. Експерти звернули увагу на те, що принаймні одна з публікацій за темою дисертації Сергія Бабака містила плагіат зі статті російського студента Олександра Данилова.

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Йдеться про статтю Бабака "Моніторинг навколишнього середовища АЕС із використанням систем відеоспостереження та вимірювання потужності експозиційної дози на базі безпілотного авіаційного комплексу" та статті Данилова "Розробка системи контактного дистанційного екологічного моніторингу у видобутку корисних копалин".

Новий радник Зеленського втрапив у гучний скандал: що відомо
Сергій Бабак

Сергій Бабак

УП

Обидві статті мали однакову помилку в одній і тій же схемі — напис на одній із плашок був англійською, у той час як інші — російською.

Справа в тому, що стаття Бабака була опублікована в журналі "Системи опрацювання інформації" і надійшла до редакції 5 травня 2015 року. Водночас журнал "Міжнародний студентський науковий вісник" до статті студента Данилова був підписаний до друку 1 квітня того ж року.

Експертами також було встановлено, що це далеко не єдиний випадок плагіату в наукових роботах Бабака. Крім того, автори спільних із Бабаком статей, які ввійшли в його дисертації, на момент публікацій були науково-педагогічними працівниками Національного авіаційного університету, ректором якого до 2009 року був батько Сергія Бабака — Віталій Бабак.

Це, зокрема, стало підставою для сумнівів у самостійності дисертаційної роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перші 100 днів президентства Зеленського його команда має намір провести "аудит держави", щоб "зрозуміти, в якому вона стані" і якими ресурсами володіє.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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