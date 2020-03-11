Новий начальник Одеської митниці: чи є що приховувати пану Грібанову?

На початку березня співробітникам Одеської митниці був представлений новий керівник. Ним став переможець конкурсу на заміщення цієї посади – Михайло Грібанов. "Людина з бізнесу, але з досвідом роботи на митниці" - саме так характеризували Грібанова в Державній митній службі. Однак на цьому конкретика щодо особистості нового головного митника такого складного регіону, як Одеська область, закінчувалася.

OBOZREVATEL пропонує заповнити цю прогалину – і знайомить своїх читачів з особистістю Михайла Грібанова трохи докладніше.

Михайло Грібанов

"З досвідом роботи"

Про свій попередній досвід роботи у митних органах і тим більше – про причини звільнення з держслужби сам Грібанов розповідати не поспішає. І, якщо вірити журналісту-розслідувачу Євгену Плінському, що спеціалізується якраз таки на корупційних схемах на митниці – у нього для цього є свої причини. Плінський запевняє: Грібанов дійсно працював у митній системі, зокрема, при президенті Януковичу. Але навесні 2012-го він примудрився вляпатися у гучний скандал із контрабандою. Тоді Грібанову вдалося вийти сухим із води – і його прізвище зникло зі справи. Правда, розплатитися за це, за інформацією журналіста, митнику довелося посадою: його звільнили начебто за згодою сторін.

Чим займався Грібанов наступні 2,5 роки – достеменно невідомо. Але у 2015-му він створив свою фірму - ТОВ "Джіем Консалт" - діяльність якої була певною мірою пов'язана зі знайомою йому зсередини митною системою.

До речі, зв'язки у високих владних кабінетах, про які пише Плінський, допомагали Грібанову не раз. Надамо слово самому журналісту.

"Протягом 2018-2019 двічі притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху (постанова Шевченківського районного суду міста Києва від 6 грудня 2019 року № 761/44073 / 19 і постанова Києво-Святошинського районного суду Київської області від 26 листопада 2018 року №369 / 13612/18). Завдяки впливовим провладним зв'язкам вдалося вирішити питання про перекваліфікацію цих справ", - пише Плінський.

"Квартирне питання": чим володіє родина нового одеського митника?

Судячи з декларації, дуже вдалим для пана Грібанова стало літо 2014 року. А конкретно – липень. 14 липня 2014 року він став щасливим власником будинку у селі Лісники під Києвом площею 479 кв.м. Задекларована вартість нерухомості – 3 млн 824 тис. 539 грн. При цьому, у кращих традиціях українських чиновників будинок Грібанов записав на дружину. Того ж дня пані Грібанова обзавелася ще і земельною ділянкою у цьому ж селі – площею у 1241 кв м з оціночною вартістю трохи більше мільйона гривень.

Є у сім'ї Грібанова і нерухомість в окупованому Криму: квартира в Євпаторії площею 65 кв.м – з оціночною вартістю 925 тисяч гривень.

А у грудні 2012-го, за три дні до Нового року, тільки-тільки звільнений з митниці Грібанов зробив собі подарунок "під ялинку" - і купив квартиру у столиці. За житло площею 89 кв м у Києві, як пише новопризначений керівник Одеської митниці у своїй декларації, він віддав 891 тисячу гривень. При цьому, зареєстрований пан Грібанов з жовтня 2019 го не в своїй квартирі і не в будинку, записаному на дружину – а в столичній однушці, що належить громадянину Віктору Ящуку.

Згідно з декларацією, у Грібанова також є автомобіль BMW 730LD 2017 року випуску, придбаний за 2 млн 962 тис.грн. Користується він також записаним на дружину Volkswagen jetta 2016 року.

"Людина з бізнесу": за що живе пан Грібанов?

Звідки ж гроші на все це? З 2015-го Грібанов значився в ЄРДПОУ засновником і керівником ТОВ "Джіем Консалт", що спеціалізується на "допоміжній діяльності у сфері транспорту" - іншими словами, як розкопали одеські журналісти, фірма Грібанова займається наданням митно-брокерських послуг, констультаціями у сфері митно-брокерського обслуговування, експедиціями вантажів і т.д. Але перемігши в конкурсі на посаду керівника Одеської митниці, він "усунув" конфлікт інтересів – і вніс у ЄРДПОУ зміни: з 18 лютого 2020-го засновником і керівником фірми значиться такий собі Геннадій Іванків.

Але повернімося до доходів новопризначеного головного митника Одеської області. Згадана фірма у минулому році принесла йому аж 86 тисяч доходу. Ще 492 тисячу гривень Грібанов задекларував як дохід від "підприємницької діяльності".

Трохи більше 2 млн грн Грібанов взяв у кредит, на непрацюючу дружину одеського митника також оформлена кредитна лінія на 669 тисяч гривень. При цьому, якщо вірити декларації Грібанова, куди більше ніж власний бізнес подружжю принесла торгівля валютою: Грібанов задекларував прибуток від проведення таких операцій у розмірі 1 млн 722 тисячі гривень, його дружина – 662,5 тисячі.

До речі, є у сім'ї Грібанова і заощадження: 22,5 тисячі євро, 29,5 тисячі доларів і 668 тисяч гривень. Оформлені ці заощадження переважно на дружину і сина Грібанова.

"Впливові зв'язки"

Ще до визначення нового керівника Одеської митниці проведення конкурсу на цю посаду викликало чимало запитань. Завзято циркулювали чутки про "підтасовування" у визначенні п'ятірки фіналістів, які повинні були пройти співбесіду у глави ДМС Максима Нефьодова. Так, чимало джерел повідомляли про навмисне "вибивання" з конкурсу чинного на той момент керівника Одеської митниці Євгенія Кодіса.

Євген Кодис

Досвід роботи у митних органах і вражаючі результати тримісячного перебування на посаді, коли митниця під керівництвом Кодіса суттєво збільшила кількість протоколів порушень, конфіскованої контрабанди та виписаних штрафів, а також примудрилася виконати завищені планові показники по перерахуванням до бюджету, не стали достатнім аргументом для того, щоб дати Кодісу продовжити процес створення нової Одеської митниці. Адже майбутній переможець, як подейкували ще тоді, був уже визначений. І саме з цієї причини, висловлювалося припущення, і було прийнято екзотичне рішення закрити "відкритий конкурс" для представників ЗМІ.

Полегшила завдання для керівництва ДМС і людей, які лобіювали призначення в Одесу Грібанова, і війна, оголошена Кодісом одному з головних контрабандистів регіону (за визначенням Нефьодова) Оресту Фірманюку. Адже саме при Кодісу була заблокована робота терміналу "Бонд", що належить Фірманюку і приносить йому мільйони. Так що позбутися від незговірливого митника входило і в інтереси Фірманюка.

При цьому, як пише Плінський, прибрати Кодіса і поставити на його місце Грібанова було вигідно також екс-регіоналу Андрію Кисельову. ЗМІ охрестили його "топ-конвертатором періоду Януковича" і багато писали про його тісну співпрацю з наближеним до президента-втікача паном Клименком. За інформацією Плінського, колись Грібанов працював на Кисельова.

"При Порошенко Кисельова відсунули від" обналу "і він сконцентрувався на своєму бізнесі по реалізації металобрухту – корпорації "Укр Мет", під діяльність якої він і хоче отримати свого ставленика на Одеській митниці в особі Грібанова. Одеса – головні ворота країни для імпорту-експорту металобрухту. Грібанова до Нефьодова завів в.о. глави ДМС Денис Гутенко який, як і сам Грібанов, працював в якихось структурах Кисельова", - пише Плінський.

Як бачимо, благородні наміри реформувати роботу митних органів у черговий раз зазнали краху. Принаймні, є серйозні побоювання, що на Одеській митниці після зміни керівництва все дуже швидко повернеться на круги свої.

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