Новий глава зовнішньої розвідки заявив про проблеми в СЗР

Глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв заявив, що відомство "не було цікавим керівництву країни довгі роки".

Про це він сказав в інтерв'ю "Цензор. НЕТ", підкресливши, що президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання зробити розвідку більш ефективною.

"Перешкод багато... Апарат роздутий на шкоду оперативним підрозділам. Велика кількість виконуючих обов'язки начальників говорить про відсутність нормального управління, провали кадрової політики. Все це треба виправляти й піднімати можливості зовнішньої розвідки", – зазначив Бухарєв.

"Головне – створити умови, щоб у розвідку йшли не "мажорні синки", а мотивовані патріоти", – продовжив він.

Владислав Бухарєв Цензор.НЕТ

За словами Бухарєва, вкрай важливим є існування стимулів для приходу у відомство людей, "які готові до сильних загроз і викликів у житті, здатні інтелектуально протистояти сильним російським спецслужбам, які вміють випереджати та прогнозувати дії ворога".

При цьому військовий додав, що став на чолі однієї з найважливіших для країни структур управління.

При призначенні на посаду, як додав він, Зеленський сказав йому, "що не можна повторювати подій початку війни і що не можна підвести".

Нагадаємо, Владислав Бухарєв став новим главою Служби зовнішньої розвідки України 11 червня за указом президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського Баканов став в.о. глави СБУ в зв'язку з відходом у відпустку Василя Грицака. Незабаром йому присвоїли військове звання.

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