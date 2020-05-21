Новий голова Інституту раку влип у корупційний скандал через "400 тисяч грн на карту"

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "Шахрайство" стосовно виконувача обов'язків директора Національного інституту раку Олександра Яцини.

Заявник Євген Ячменьов повідомив правоохоронцям, що кілька місяців тому перевів Яцині 400 тисяч гривень, щоб отримати рідкісні медичні препарати, але так і не отримав їх, пише "Слідство.Інфо".

Ячменьов раніше був одним із засновників і керівників компаній, які останнім часом часто перемагали в тендерах інституту.

Національний інститут раку slidstvo.info

Новий глава установи підтвердив журналістам отримання такого перекладу, проте заявив, що ні про які препарати мова не йшла. За його словами, таким чином його колега, заступник директора інституту Дмитро Нікітін повернув йому борг.

Нікітін і Ячменев є давніми знайомими і партнерами в комерційних компаніях, які беруть участь в тендерах інституту і часто виграють їх. Зокрема, мова йде про компанії "Альтернатива В", "Армбудсервіс" і "Укрмеддіяльність". Вони виграли тендери на суму понад 31,2 млн гривень.

Яцина призначив аудит діяльності Національного інституту раку, однак поки що не може продемонструвати його результатів. Службове розслідування, яке Нацполіція попросила провести в інституті з приводу отримання директором грошей, теж виявилося безрезультатним.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві в Національному інституті раку виявили коронавірус COVID-19, в результаті чого було закрито одне з відділень.

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