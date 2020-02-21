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21 лютого • оновлено в 22:36
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Людей лякали СМСками: спливли фото "гастролерів" на кривавих протестах у Нових Санжарах

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На протести в Нові Санжари Полтавської області приїхали хлопці з Кропивницького і Кривого Рогу, а місцевих жителів лякали "вірусними" СМСками, що закликали до опору.

Фотографіями молодих людей, які прибули до місця карантину українців із Китаю з інших областей, поділився Telegram-канал "Perepichka News" (щоб подивитися знімки і відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що деякі учасники інциденту виявилися "гастролерами", які засвітилися також на протестах у Херсоні.

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Нові Санжари: з'явилися фото "тітушок" на протестах

Нові Санжари: з'явилися фото "тітушок" на протестах

Колаж

При цьому, як стверджують місцеві жителі, погром влаштовували нібито нетутешні "тітушки": "вони ховалися від силовиків у натовпі, і в потрібний момент виходили на перший план".

Також невідомі надсилали місцевим повідомлення про коронавірус. "Нам СМС запустили із Санжар. Це заздалегідь хтось зробив. Підігрівали", – сказав у сюжеті ТСН житель Полтавщини.

Спливли фото "гастролерів" на протестах у Нових Санжарах

Perepichka News

Спливли фото "гастролерів" на протестах у Нових Санжарах

Скріншот

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Місцева поліція також впевнена, що заворушення кимось планувалися. Підтвердженням чого є не тільки розсилка повідомлень, але й роздача спиртного учасникам акції.

"Існували місця, де людям наливали спиртне і вони безперешкодно брали і споживали. Те, що ця акція готувалася, у нас немає сумнівів", – розповів спікер полтавської поліції Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, раніше фотографіями "тітушок" у Нових Санжарах поділився журналіст Андрій Цаплієнко.

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей

Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

  • Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
Теги
видео протест титушки фотографии
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А вот и козлы отпущения. У рагулей виноваты все вокруг, кроме их самих.
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