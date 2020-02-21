Людей лякали СМСками: спливли фото "гастролерів" на кривавих протестах у Нових Санжарах

На протести в Нові Санжари Полтавської області приїхали хлопці з Кропивницького і Кривого Рогу, а місцевих жителів лякали "вірусними" СМСками, що закликали до опору.

Фотографіями молодих людей, які прибули до місця карантину українців із Китаю з інших областей, поділився Telegram-канал "Perepichka News" (щоб подивитися знімки і відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що деякі учасники інциденту виявилися "гастролерами", які засвітилися також на протестах у Херсоні.

Нові Санжари: з'явилися фото "тітушок" на протестах Колаж

При цьому, як стверджують місцеві жителі, погром влаштовували нібито нетутешні "тітушки": "вони ховалися від силовиків у натовпі, і в потрібний момент виходили на перший план".

Також невідомі надсилали місцевим повідомлення про коронавірус. "Нам СМС запустили із Санжар. Це заздалегідь хтось зробив. Підігрівали", – сказав у сюжеті ТСН житель Полтавщини.

Perepichka News

Скріншот

Місцева поліція також впевнена, що заворушення кимось планувалися. Підтвердженням чого є не тільки розсилка повідомлень, але й роздача спиртного учасникам акції.

"Існували місця, де людям наливали спиртне і вони безперешкодно брали і споживали. Те, що ця акція готувалася, у нас немає сумнівів", – розповів спікер полтавської поліції Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, раніше фотографіями "тітушок" у Нових Санжарах поділився журналіст Андрій Цаплієнко.

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей Perepichka News

Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!