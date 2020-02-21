Людей лякали СМСками: спливли фото "гастролерів" на кривавих протестах у Нових Санжарах

На протести в Нові Санжари Полтавської області приїхали хлопці з Кропивницького і Кривого Рогу, а місцевих жителів лякали "вірусними" СМСками, що закликали до опору.
Фотографіями молодих людей, які прибули до місця карантину українців із Китаю з інших областей, поділився Telegram-канал "Perepichka News" (щоб подивитися знімки і відео, поскрольте новину вниз).
Вказується, що деякі учасники інциденту виявилися "гастролерами", які засвітилися також на протестах у Херсоні.
Нові Санжари: з'явилися фото "тітушок" на протестах
Колаж
При цьому, як стверджують місцеві жителі, погром влаштовували нібито нетутешні "тітушки": "вони ховалися від силовиків у натовпі, і в потрібний момент виходили на перший план".
Також невідомі надсилали місцевим повідомлення про коронавірус. "Нам СМС запустили із Санжар. Це заздалегідь хтось зробив. Підігрівали", – сказав у сюжеті ТСН житель Полтавщини.
Perepichka News
Скріншот
Місцева поліція також впевнена, що заворушення кимось планувалися. Підтвердженням чого є не тільки розсилка повідомлень, але й роздача спиртного учасникам акції.
"Існували місця, де людям наливали спиртне і вони безперешкодно брали і споживали. Те, що ця акція готувалася, у нас немає сумнівів", – розповів спікер полтавської поліції Юрій Сулаєв.
Нагадаємо, раніше фотографіями "тітушок" у Нових Санжарах поділився журналіст Андрій Цаплієнко.
Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей
Perepichka News
Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей
Perepichka News
Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей
Perepichka News
Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей
Perepichka News
Учасники протестів у Нових Санжарах приїхали з інших областей
Perepichka News
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.
На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.
Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Однак місцеві мешканці влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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