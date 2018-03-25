Жданов дав оцінку харківській загрозі ватажка "ДНР"

В сьогоднішніх умовах організація на території України нової сепаратистської "народної республіки" потребуватиме колосальних коштів і часу.
"Щоб створити "Харківську народну республіку" або "Закарпатську народну республіку", будуть потрібні дуже великі гроші і хороша підготовка в плані агентури",-заявив в коментарі "Обозревателю" військовий експерт Олег Жданов.
Коментуючи заяву ватажка "ДНР" Олександра Захарченка про те, що в Україні можливе створення нових "республік", експерт зауважив: "Спроби, моливо, і будуть, але будуть в основному словесні. Треба заводити людей, треба створювати мережу, треба вербувати, а вербування - це витрати. Крім того, підготовка може зайняти не один місяць а можливо й не один рік".
У той же час Жданов констатував, що сьогодні в українському суспільстві відсутній необхідний для подібних процесів "градус радикалізму". "Ми скаржимося на негідників-суддів, на корумпованих прокурорів, але ніхто не йде набити їм морду. У нас немає запиту на серйозний радикалізм, немає запиту на тероризм - люди втомилися, люди бояться крові", - сказав він.
"Щоб підняти когось, треба вкидати спецназ, переодягнений в цивільне, і вже діяти їх німи силами. Але кількість людей з досвідом бойових дій у нас досить велика. Тому, якщо смажений півень клюне, якщо почнуть щось робити і стріляти, думаю, розберуться дуже швидко", - заявив експерт.
Як писав "Обозреватель", ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки" та інших сепаратистських формувань.
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