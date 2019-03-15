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Нові афери з "Приватом" і мобільними операторами: як не втратити всіх грошей

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В інтернеті шахраї активно заманюють українців дармовими iFhone і грошовими призами. В результаті люди не отримують не тільки подарунків, але і втрачають власні гроші або отримують величезні кредити.

А останній тренд шахраїв – робити дублікати ваших сім-карток і розкривати електронні кабінети у мобільних операторів. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Шахраї з бразильською пропискою

У "ПриватБанку" повідомили про те, що хтось вирішив скористатися ім'ям їхньої установи і розігрує грошові призи. Про це прес-секретар банку Інна Музичук розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, в соцмережах пропонують пройти якесь опитування і виграти за нього 8 тисяч гривень. Гроші надійдуть на карту "ПриватБанку".

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З'явилася нова афера з "ПриватБанком": що треба знати

"Призові опитування" проводять в інтернеті шахраї. "ПриватБанк" попереджає клієнтів про новий вид шахрайства. Під виглядом виплати грошових призів за відповіді на прості запитання шахраї отримають доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток", йдеться в повідомленні.

Також у банку не радять переходити за посиланням, де пропонують відповісти на запитання. "Ви не тільки витратите гроші на "комісію" за виграш, але й дасте можливість використовувати дані картки для крадіжки ваших грошей", попереджають у банку.

В Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЕМА підтверджують, що останнім часом подібна схема обману дуже популярна в нашій країні.

"Вона з'явилася у нас навесні минулого року. Суть така – тебе заманюють якимось виграшем. Тоді пропонують iFhone за 1 гривню або 1 євро. Для цього потрібно нібито пройти за посиланням і відповісти на якісь прості запитання. У результаті ви підписуєтеся на якийсь сервіс, ставите там галочку, що згодні. Це означає, що ви дали дозвіл списувати з вашої картки щомісяця певну суму грошей", розповіла OBOZREVATEL заступник директора в ЕМА Олеся Данильченко.

Інший варіант ви "виграли" приз, який доставить кур'єр. Вам потрібно лише оплатити невелику суму за доставку, 50-100 грн. Людина також проходить за посиланням, ставить галочку і в результаті з неї щомісяця будуть списувати гроші.

Банківські карти

Банківські карти

"Суми невеликі, але з огляду на розмах і регулярність, можна тільки уявити, скільки вони заробляють. Схема працює по всьому світу. До того ж часто такі хостинги мають бразильську прописку, і суми списання приходять у реалах", розповідає Данильченко.

Роблять копії сім-карт і добираються до банківських карток

Але це не єдина шахрайська схема. За словами Данильченко, зараз з'явився новий тренд із сім-картами мобільних операторів.

"Шахраї активно виготовляють дублікати ваших сім-карт. До того ж знайшли новий спосіб як ними заволодіти – через електронні кабінети мобільних операторів. До них ви можете прив'язати номер свого телефону. Коли ви це робите, вам приходить СМС із кодом. Ось так шахраї під виглядом оператора можуть дзвонити й дізнаватися у вас цей код. Наприклад, один чоловік розповідав, що йому зателефонували від імені оператора і сказали, що хочуть підключити йому 4G. Для цього їм потрібен код. Він і назвав", пояснила замдиректора в ЕМА.

У такий спосіб ваш кабінет розкривають, замовляють дублікат сімки.

"А вже з її допомогою отримують доступ до інтернетбанкінгу. Там не тільки крадуть ваші гроші, але й піднімають ліміт і беруть кредит на вас", – каже Данильченко.

Шахраї

Шахраї

В ЕМА радять переходити на контракт із мобільними операторами, або проходити ідентифікацію. Якщо оператор знатиме ваші додаткові дані, то він зможе перевірити, чи саме ви намагаєтеся увійти в кабінет.

Крім того, не варто публікувати у відкритому доступі номери телефонів, до яких прив'язані банківські картки.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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