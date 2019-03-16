Нове листування у скандалі з оборонкою в Україні: НАБУ виступило зі спростуванням

Національне антикорупційне бюро не має матеріалів кримінальної справи про причетність до корупції в оборонній сфері екс-першого заступника РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, які нібито ГПУ передала ще в 2017 році.

Такою була реакція відомства на нове листування, яку напередодні опублікувало видання "Цензор.нет". "Кожен може переконатися у цьому на власні очі, переглянувши всі 87 сторінок. Жодної згадки прізвища "Гладковський" або його сина у ній немає. Також немає ніяких конкретних даних про участь суб'єктів листування в корупційних угодах, пов'язаних з підприємствами ДК "Укроборонпром", — сказано в заяві.

Відзначається, що з того, що представлено публіці, зробити висновок про причетність зазначених осіб до махінацій в "оборонці" неможливо. Це нібито можна було би зробити, якби Генпрокуратура ГПУ і Військова прокуратура передали в НАБУ всі матеріали. Чому цього не зроблено, детективам незрозуміло.

ТСН

Що ж стосується оприлюднених 87 сторінок, то, зазначають в НАБУ, в основному там йдеться про кримінальні справи, в яких фігурують два нардепи.

"Загальна сума встановлених збитків — 1,5 млрд грн. Розслідування більшості справ завершено. До відповідальності притягнуто 15 осіб. Це – посадові особи компаній, афілійованих з народними депутатами і наближені до них особи. Щодо 2 осіб, до суду направлено обвинувальні акти у відношенні 5 – досудове розслідування завершено, і після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу направлять до суду. Крім того, детективи НАБУ ще в минулому році підготували і направили в САП проект подання на зняття недоторканності з одного і з народних депутатів", — сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL:

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