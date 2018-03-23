"Новачок" може вбити мільйони: творець отрути попередив про небезпеку

Близько 120 кілограмів отрути "Новачок" досить для того, щоб вбити кілька мільйонів людей.

Конвенція не забороняє науково-дослідних робіт з речовиною і його накопичення для випробувань, заявив учений Віл Мірзаянов, який вважається одним із творців "Новачка", передає "Сегодня".

"Можете собі уявити: якщо це 120 кілограмів А-230 - то цього достатньо, щоб вбити кілька мільйонів чоловік!" - зазначив він.

За словами Мірзаянова, "Новачок" - це зброя наступного покоління.

"На цій основі можна було отримати, і отримали, набагато більш токсичні отруйні речовини. І вони вже в твердому стані. В цьому відношенні роботи не зупинилися, роботи тривають, і нічого хорошого в цьому немає", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Британії відкрили таємницю отрути "Новачок" .