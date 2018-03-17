Нова військова операція в Україні: з'явилася бурхлива реакція "ДНР"

"Повпред" терористичної "ДНР" на Мінських переговорах Денис Пушилін заявив, що перехід України з формату АТО на операцію Об'єднаних сил суттєво не вплине на ситуацію з безпекою на Донбасі.

Разом з тим, він висловив упевненість в тому, що закон про реінтеграцію Донбасу нібито легалізує каральні заходи проти прихильників окупантів, повідомляють РИА "Новости".

"Нова операція принципово нічого не змінить в ситуації з безпекою. Тут необхідно розуміти, для чого це робиться і на підставі чого. Нова операція Об'єднаних сил грунтується на законі про реінтеграцію Донбасу, який не має нічого спільного з мирними намірами", - сказав Пушилін.

Представник терористів також додав, що, на його думку, закон про реінтеграцію легалізує злочинні дії української армії, зокрема, "обстріли мирних громадян, руйнування інфраструктури, затримання людей, тортури, гпограбування і так далі".

Крім того, Пушилін підкреслив, що і розподіл повноважень, і створення нових структур також не повинні принести змін.

"Перерозподіл повноважень і створення якихось нових структур не внесуть ніяких змін в загальну ситуацію, оскільки їм просто надали для повноважень все те, що раніше відбувалося і без будь-яких законів", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 16 березня президент України Петро Порошенко відвідав селища Катеринівка і Золоте на лінії розмежування в Луганській області.