"Нова пошта" заперечила заяву ГПУ про необліковану готівку

"Нова пошта" заперечує інформацію про те, що під час обшуків складських і офісних приміщень Генеральна прокуратура України вилучила невраховані готівкові кошти.

Таку заяву зробила прес-служба компанії в коментарі "Економічній правді", звинувативши Генпрокуратуру в поширенні неправдивих даних.

"Інформація, поширена прес-секретарем генерального прокурора про вилучення якихось коштів, які нібито не були враховані і не оприбутковані в касі і в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", - розповіли в "Новій пошті".

Нагадаємо, прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган пояснила обшуки в компанії і споріднених підприємствах підозрами в несплаті податків в особливо великих розмірах.

Як писав "Обозреватель", недавно "Нова пошта" заявила про зміну тарифної сітки.