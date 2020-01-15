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15 січня • оновлено в 16:58
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/ Розслідування

Нова партія Javelin і сотні мільйонів на ЗСУ: Єльченко розповів про прорив відносин із США

1.6т
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У 2020 році Україна вперше безпосередньо закупить у США ракетні комплекси Javelin на суму $36,5 млн. Крім того, країна отримає від американських партнерів військову допомогу в розмірі $250 млн.

Однак кошти, виділені на закупівлю Javelin, не входять в загальну суму оборонної допомоги, зауважив посол України в США Володимир Єльченко, пише "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Javelin

Javelin

"Еспресо.TV"

"Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо, тому що це перший такий контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шлях для реалізації інших проєктів, щодо яких зараз тривають переговори", – розповів дипломат.

Загалом у 2020 році США нададуть Україні $600 млн ($250 млн – на оборону, ще $448 млн – фінансово-економічний транш). Крім того, Єльченко наголосив, що військова допомога в разі виконання Україною певних умов щодо реформування ЗСУ та приведення їх до стандартів НАТО, а також використання першої частини суми, може бути збільшена до $300 млн.

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За словами посла, пріоритетом співпраці Міністерства оборони України й Пентагону в 2020 році було визначено посилення флоту. Тому американці планують передачу ВМС ЗСУ трьох катерів класу "Айленд", на кожен із яких буде встановлено обладнання та зброю на $10 млн. Раніше два такі самі катери Україна вже отримала.

"Є такий термін, як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим і морякам на Чорному та Азовському морях", – сказав Єльченко.

Також, за його словами, США будуть продовжувати програму військових навчань на Яворівському полігоні у Львівській області. Єльченко нагадав, що з 2014 року Вашингтон надав Києву $1,6 млрд допомоги на посилення безпеки й оборони, що становить 92% всієї зарубіжної військово-технічної допомоги за цей період.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

  • 29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

  • Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на $250 млн вечері 25 липня, після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

  • З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму $43 млн.

  • Пентагон США передав Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Насосали?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Джавелин это такой большой привет руцким танкистам сунешься в пределы досягаемости хана, против него не один рашен танк не устоит
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Lisenko Andrey, селюку ходящиму в сандалиях на носки простительно не знать, что русские могут даже не пересекая границу Укросвинарни уничтожить все поголовье укрофашни.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Эта "помощь" от Штатов по 25 процентов годовых.Трамп он такой.Халявы не будет.Получите оружие и боеприпасы.Отдадите потом деньгами.Бедным нужно помогать
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