Нова партія Javelin і сотні мільйонів на ЗСУ: Єльченко розповів про прорив відносин із США

У 2020 році Україна вперше безпосередньо закупить у США ракетні комплекси Javelin на суму $36,5 млн. Крім того, країна отримає від американських партнерів військову допомогу в розмірі $250 млн.

Однак кошти, виділені на закупівлю Javelin, не входять в загальну суму оборонної допомоги, зауважив посол України в США Володимир Єльченко, пише "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Javelin "Еспресо.TV"

"Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо, тому що це перший такий контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шлях для реалізації інших проєктів, щодо яких зараз тривають переговори", – розповів дипломат.

Загалом у 2020 році США нададуть Україні $600 млн ($250 млн – на оборону, ще $448 млн – фінансово-економічний транш). Крім того, Єльченко наголосив, що військова допомога в разі виконання Україною певних умов щодо реформування ЗСУ та приведення їх до стандартів НАТО, а також використання першої частини суми, може бути збільшена до $300 млн.

За словами посла, пріоритетом співпраці Міністерства оборони України й Пентагону в 2020 році було визначено посилення флоту. Тому американці планують передачу ВМС ЗСУ трьох катерів класу "Айленд", на кожен із яких буде встановлено обладнання та зброю на $10 млн. Раніше два такі самі катери Україна вже отримала.

"Є такий термін, як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим і морякам на Чорному та Азовському морях", – сказав Єльченко.

Також, за його словами, США будуть продовжувати програму військових навчань на Яворівському полігоні у Львівській області. Єльченко нагадав, що з 2014 року Вашингтон надав Києву $1,6 млрд допомоги на посилення безпеки й оборони, що становить 92% всієї зарубіжної військово-технічної допомоги за цей період.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проєкт військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні. З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння.

29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на $250 млн вечері 25 липня, після розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

З вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майно та послуги в рамках військової допомоги на суму $43 млн.

Пентагон США передав Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

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