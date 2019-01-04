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Нова НП у Криму: без світла залишилися 19 населених пунктів і тисячі людей

1.2тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму 19 населених пунктів залишилися без електрики через негоду.

Як повідомляє підприємство "Крименерго", станом на 08:00, немає світла у будинках 6 тисяч абонентів.

За цими даними, в ніч з 3 на 4 січня сильний вітер і дощ, що переходить у сніг, відкладання мокрого снігу та ожеледиця стали причиною пошкоджень повітряних ліній електропередачі в декількох району Криму.

У Криму немає світла

У Криму немає світла

Корреспондент

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"Найбільше постраждали мережі Сакського, Ленінського, Чорноморського районів, а також міста Євпаторії. Зафіксовані технологічні порушення у мережах Бахчисарайського, Красногвардійського, Сімферопольського районів", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Завітне в Ленінському районі Криму.

Раніше стало відомо, що Росія може витратити 1,5 млрд руб., щоб забезпечити енергією анексований Крим за допомогою мобільних гідротеплоелектростанцій (МГТЕС) через зрив термінів запуску Таврійської та Балаклавської ТЕС.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСімферополь
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ефимов владимир
ефимов владимир
О каком срыве сроков запуска ТЭС пистите? Все идет по плану, в Симферополе уже на полную мощность вывели. Дебилы, бля..
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым не может быть "аннексированным", учите понятие аннексии, банднровские дебилы.
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