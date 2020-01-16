Після люстрації та з елітним автопарком: розкрито "старі обличчя" в новій українській митниці

Серед керівництва нової Державної митної служби, яку запустили в грудні минулого року, журналісти знайшли чимало "старих облич".

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", в якому проаналізовано біографії і декларації деяких чиновників (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Тимчасовим керівником Азовської митниці (колишня Донецька) став Володимир Денисов. Він за часів президентства Віктора Януковича був заступником начальника Донецької митниці.

Після Революції Гідності його люстрували. У 2019 році Денисов через суд поновився на стару митницю, отримавши майже 400 тисяч компенсації від держави за вимушені прогули. У листопаді 2019-го він отримав посаду в реформованому органі.

Нову Київську митницю тимчасово очолив Антон Борисенко, який раніше був начальником поста "Харків-центральний".

Згідно з декларацією, в 2018 році разом із дружиною він заробив близько 350 тисяч гривень. Мати дружини передала Борисенку в користування квартиру в центрі Харкова, батько – автомобіль BMW X4 2017 випуску, а брат – Toyota Highlander 2017 року.

BMW X4 Колаж

Обов'язки начальника Поліської митниці виконує колишній глава Запорізької митниці Олексій Мужев.

Як пишуть розслідувачі, за останні роки майновий стан його тещі значно покращився. У 2017 році вона купила за понад мільйон гривень новий Volkswagen Tiguan і одразу віддала його в користування зятеві. У 2019 році жінка придбала одразу дві квартири в запорізькій новобудові загальною площею понад 150 квадратних метрів.

Новобудова, в якій придбала квартири теща Мужева Скрін відео

Головою Чорноморської митниці, яка об'єднала Миколаївську і Херсонську, тимчасово став Олександр Щуцький.

У 2016 році він став начальником митного поста "Луцький". Тоді чиновник задекларував кілька дорогих авто, серед яких – Bentley Continental, оформлене на літнього батька митника. Згодом Щуцький очолив Сумську митницю, а в кінці минулого року зайняв посаду в реформованому відомстві.

Частину автомобілів сім'я Шуцьких продала, проте кілька нових машин у 2019 році з'явилися в його брата Андрія (Toyota RAV4 2017-го і Mercedes-Benz 2014 року випуску).

Енергетичну митницю очолює Андрій Хом'як. Раніше він працював заступником начальника цієї ж митниці в старій структурі.

У його дружини у власності три невеликі квартири в Києві, які придбали, починаючи з 90-х. Однак протягом шести останніх років мати митника зробила кілька суттєвих покупок.

У 2015 році жінка придбала дві квартири: в Києві загальною площею 102 квадратних метра і в Херсоні – на 118 квадратів. У 2013 році вона купила магазин-кафе на майже 200 квадратів. Із відкритих джерел відомо, що жінка є фізичною особою-підприємцем та надає в оренду нерухоме майно.

Євген Кодіс, новий тимчасовий начальник Одеської митниці, раніше очолював Дніпропетровську і Кіровоградську митниці й працював у Раді національної безпеки та оборони.

У 2015 році він купив квартиру в Одесі на понад 160 квадратних метри. Апартаменти розташовані поблизу Чорного моря та відомого пляжу "Аркадія". Зараз така квартира коштує близько семи мільйонів гривень.

Будинок, у якому розташована квартира Кодіса Скрін відео

Раніше OBOZREVATEL писав про нового начальника об'єднаної Галицької (колишньої Львівської) митниці Володимира Цабака, який їздить на цілому автопарку розкішних авто.

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