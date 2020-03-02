Нова митниця Нефьодова: плани провалили, а на роботу взяли старих "схемників"

На новій митниці, яку всім платникам податків так голосно пообіцяв її глава Максим Нефьодов, працюють всі ті ж старі кадри, які у своїх послужних списках мають кримінальні справи за хабарі, перевищення службових повноважень. Вони примудрялися порушувати державну таємницю, а деякі притягувалися до дисциплінарної відповідальності по 13-17 разів!

Але такі факти в біографії підлеглих чомусь не бентежать керівника митниці, навпаки, він вірить у їхній досвід. Можливо, саме таке багате минуле старих співробітників і не дозволяє відомству виконувати план і перераховувати до бюджету необхідні суми?

Детальніше про те, що відбувається з кадрами на митниці, – у матеріалі OBOZREVATEL.

Нова митниця – на старт

Як ми всі знаємо, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Як стверджує її керівник Максим Нефьодов: "Нова митниця – це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові та зрозумілі правила гри для всіх, швидкий і зручний сервіс, нова кадрова політика".

Максим Нефьодов kp.ua

Втім, вже перші місяці роботи нового відомства під керівництвом нових облич показали, що воно не здатне реалізувати план зі збирання настільки потрібних зараз надходжень коштів до державного бюджету.

Митниця в січні виконала план з наповнення державного бюджету на 69,6%. Як свідчить інформація Порталу відкритих даних, із запланованих 26,03 млрд грн фактично за місяць було зібрано 18,13 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук, він же і керівник Максима Нефьодова, заявив, що Державна митна служба не зможе виконати план із надходжень у лютому 2020 року з тієї самої, заздалегідь відомої причини – через зміцнення курсу гривні.

Однак є й інші обставини, які могли вплинути на таку ситуацію. Наприклад, кадри.

Як відомо, найціннішим ресурсом будь-якого державного органу є високопрофесійні, чесні та законослухняні працівники.

Нефьодов хвалився, що не пустив у своє відомство пів тисячі сумнівних осіб. Та обіцяв і надалі позбуватися від старих кадрів.

Також він повідомив про наступний етап у оновленні митної служби. У 2020 році спільно з американським проєктом і міжнародною організацією відбудеться переатестація працівників, оцінка їх на доброчесність і професійні здібності.

Чекпойнт

За словами керівника Держмитслужби, ті, хто не пройдуть переатестацію, будуть звільнені, зате ті, хто отримають позитивні оцінки, можуть сподіватися на істотно більші зарплати, ніж зараз.

Однак варто подивитися, хто насправді там зараз працює, як відразу на поверхню спливають дуже цікаві факти: проти нових співробітників правоохоронці тільки й встигають відкривати справи за хабарі.

Щоправда, більше за всіх у державному підході до вибору високопрофесійних і законослухняних кадрів відрізняється Галицька митниця, керувати якою Нефьодов призначив відомого Володимира Цабака.

Коли про це стало відомо, деякі користувачі соцмереж обурилися. Львівське видання "Наші гроші" писало: "... що Цабак двічі був спійманий за керування автомобілем у нетверезому вигляді". "У людини буде шанс показати себе", – відповів тоді Нефьодов.

Як Галицька митниця і сам Цабак показують себе, свідчать такі факти. Наприклад, на Галицькій митниці працюють кілька осіб, які безліч разів притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Заробляли на дорблю та евробляхах

Так, в.о. начальника митного поста "Рава-Руська" Володимир Босий понад 10 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, двічі був звільнений з органів, але знову, як птах фенікс, повертався. Зараз проти нього розглядається справа в суді – він незаконно пропустив через митницю 1500 кілограмів сиру дорблю.

Деловая столица

А в.о. начальника митного поста "Мостицька" Віктор Гладун за час роботи 11 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності. Точнісінько так само, як і його колега, в.о. начальника митного поста "Львів-аеропорт" Роман Голдак. Крім того, він один раз був навіть звільнений за порушення присяги державного службовця, але знову повернувся.

Василь Бучинський – в.о. начальника митного поста "Угринів", є фігурантом легендарної справи "титаніків". Він пропускав на територію України євробляхи. До того ж не раз притягувався до дисциплінарної відповідальності.

В.о. начальника зміни №2 митного поста "Угринів" Володимир Карпусь є фігурантом кримінальної справи – його СБУ затримала за отримання хабара. При ньому було виявлено 180 тисяч гривень. А раніше він чотири рази притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Начальник митного поста "Городок" Остап Чаплик 13 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за погану організацію роботи.

17 разів до дисциплінарної відповідальності притягували в.о. начальника зміни №4 митного поста "Угринів" Івана Шевчика. Зараз ДБР Львова, за матеріалами СБУ, відкрило проти нього провадження за фактом пропуску буса із забороненими преміксами.

Проти в.о. начальника митного поста "Львів-Північний" Олега Лецика в поліції Львівської області відкрито справу за фактом отримання $150 за пропуск євроблях.

Брали хабарі й працювали нетверезими

Дарій Михайлецький – начальник відділу №3 митного поста "Смільниця", є фігурантом кримінального провадження про незаконне збагачення.

Іван Мицак – нібито кум того самого легендарного Цабака, призначений з посади звичайного інспектора на посаду в.о. заступника начальника Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил. За час роботи сім разів притягувався до адміністративної відповідальності. Був і звільнений, але знову повернувся.

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Також шість разів притягувався до дисциплінарної відповідальності й Олег Лев. Йому виносили догану, зауваження, він був покараний за самоусунення від виконання службових обов'язків і за неповну службову відповідність. Зараз є начальником Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил на Галицькій митниці.

Анатолій Скакун – заступник начальника Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил, є фігурантом гучної справи за фактом вимагання хабарів за перепризначення в нову структуру митниці під час реорганізації Львівської митниці у 2016 році. За матеріалами слідства, Скакун та його товариші нібито брали по 500 доларів зі співробітника. Він також 11 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Державний інспектор Управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Ярослав Пелех проходить у справі про отримання хабара в сумі 2000 гривень, яка вже перебуває в суді.

Володимир Ямборко – начальник відділу №1 митного поста "Смільниця", 15 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, зокрема й за перебування на роботі в нетверезому вигляді.

Богдан Фірко – головний інспектор відділу запобігання та протидії контрабанді, наркотиків і зброї, двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності. Був відсторонений від посади з серпня 2018 року як організатор схеми незаконного пропуску товарів на митному посту "Рава-Руська" без проведення митного огляду. Кажуть, він нібито фотографував "порожні буси", а товар із них перевантажували неподалік. Такса з кожного транспортного засобу була 5 тисяч гривень.

Олег Ведмідь за Цабака переведений на посаду начальника митного поста "Грушів", хоча тоді проти нього вже було відкрито кримінальне провадження за фактом розтрачування власності, придбаної за кошти Євросоюзу. Збиток становить 500 тисяч гривень.

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Костянтин Сіроштан за Цабака був переведений на Галицьку митницю з посади діловода на митному пості "Угринів". Діловодом він став тому, що в травні 2019 був затриманий співробітниками СБУ Львівської області з грошима в сумі 50 тисяч гривень після зміни. А також тому, що на момент переведення був фігурантом справи про отримання хабара групою осіб. Також за час роботи Сіроштан п'ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Степан Білаш переведений Цабаком на Галицьку митницю на посаду інспектора відділу контролю за переміщенням товарів. На той час проти нього вже тривало розслідування за підозрою у хабарництві. Воно порушено за фактом пропуску на митну територію України машин із високоліквідними товарами. Крім того, Білаш згадується у справі за ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою і службовим становищем). У ній ідеться про завдання збитків Україні в розмірі 6 млн гривень під час розмитнення автомобілів фірмою "Любе Авто". Білаш також сім разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Наталя Білик була переведена Цабаком на Галицьку митницю інспекторкою поста "Краківець". Однак вона також є фігуранткою кримінального провадження, що пов'язане з пропуском 24 кг золота на суму 10 млн гривень через митницю у Львівському аеропорту. Двоє її колег, які також були присутні під час цих дій, уже звільнені з органів. Сама Білик раніше п'ять разів притягувалася до дисциплінарної відповідальності.

Ярослав Бойко був переведений на Галицьку митницю за участю Цабака з митного поста "Шегині". Його називають одним із організаторів схем контрабанди на цьому пункті пропуску. Він також 12 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Звільняли, перевіряли, карали

Не без участі Цабака на Галицьку митницю потрапили Андрій Кабан, Андрій Штохман, Ігор Базиляк, Владислав Синицький, Андрій Малиновський, Тарас Кузьмяк, Василь Ващишин.

Кабан зараз є начальником відділу №1 митного поста "Грушів". Він 16 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, двічі був звільнений. Штохван очолює відділ №2 цього ж поста, раніше 12 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Базиляк очолює відділ №3 на "Грушів", за результатами службових розслідувань він тричі ніс дисциплінарну та матеріальну відповідальність.

Такий же послужний список і в Синицького, який очолив відділ №4 митного поста "Краківець": чотири рази ніс дисциплінарну відповідальність і піддавався службовим перевіркам та розслідуванням, притягувався до матеріальної відповідальності. Малиновський є заступником у Синицького. Він також чотири рази ніс дисциплінарну відповідальність, щодо нього теж проводилися службові перевірки та його карали матеріально.

Цікавою особою є Кузьмяк, що зараз очолює відділ №2 митниці "Рава-Руська". Як і Ващишин, що керує відділом №4 на "Рава-Руській". За ними також водяться службові перевірки, розслідування, матеріальна та дисциплінарна відповідальність.

У цій статті ми тільки проаналізували кадри однієї Галицької митниці, але є і ще конкретні факти призначення митників із кримінальним минулим. У наступному матеріалі ми продовжимо уважно розглядати працівників оновленої митниці пана Нефьодова.

(далі буде)

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