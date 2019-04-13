|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Нова катастрофа в Криму: знайдені десятки мертвих дельфінів

1.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Криму на узбережжі селища Кача виявлено 20 мертвих дельфінів.

Як передає "Газета.ру", про це повідомили співробітники центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне море".

"... на всіх тілах, які не досягли пізньої третьої або четвертої стадії розкладання, були відзначені сліди потрапляння в камбальні сітки (лінійні поглиблення на шкірному покриві і відсічені лопаті хвостового плавця). Як мінімум одна тварина було вагітна", - сказано в повідомленні.

Новини
Європа не пустила корабель із Криму: в "заручниках" 112 студентів

Також до цього були перевірені кілька бухт в центрі Севастополя. За один раз там були знайдені 12 китоподібних з ушкодженнями, які свідчать про аналогічні причини смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Росією Криму назріла ще одна катастрофа: в воду скидаються каналізаційні стоки в місті Саки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки