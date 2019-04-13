Нова катастрофа в Криму: знайдені десятки мертвих дельфінів

В окупованому Криму на узбережжі селища Кача виявлено 20 мертвих дельфінів.

Як передає "Газета.ру", про це повідомили співробітники центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне море".

"... на всіх тілах, які не досягли пізньої третьої або четвертої стадії розкладання, були відзначені сліди потрапляння в камбальні сітки (лінійні поглиблення на шкірному покриві і відсічені лопаті хвостового плавця). Як мінімум одна тварина було вагітна", - сказано в повідомленні.

Також до цього були перевірені кілька бухт в центрі Севастополя. За один раз там були знайдені 12 китоподібних з ушкодженнями, які свідчать про аналогічні причини смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Росією Криму назріла ще одна катастрофа: в воду скидаються каналізаційні стоки в місті Саки.

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