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Нова екологічна катастрофа? У Криму сталася "хімічна" НП

1.3тЧитати матеріал російською

У анексованому Криму стався новий викид хімічних речовин.

Як повідомляє управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, в Красноперекопську зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі.

Зокрема, зафіксовано перевищення ГДК в 4,4 рази. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК в 1,06 рази.

Крім того, в Армянську підвищений вміст шкідливих речовин в повітрі. Так, вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК в 1,04 рази, фтористого водню - в 1,8 рази.

Нова екологічна катастрофа? У Криму сталася "хімічна" НП

Крим.Реаліі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в районі Армянська і Красноперекопська стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі скаржилися, що їх труять.

  • Хімічну катастрофу спровокували випаровування заводу "Кримський Титан" українського олігарха Дмитра Фірташа.

  • Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з міста дітей.

  • Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

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