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21 грудня • оновлено в 18:26
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"Носи труси з СРСР на голові!" Соколова відповіла на скандальне зізнання пропагандиста Путіна про МН17

4.4т
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Українська журналістка Яніна Соколова жорстко розкритикувала гендиректора російського "Першого каналу" Костянтина Ернста, а також пропагандиста Михайла Леонтьєва. Вони зізналися, що збрехали про те, що малайзійський Boeing над Донбасом нібито збив український винищувач.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча, не добираючи виразів, розгромила поплічників російських окупантів за умисне спотворення інформації для вигороджування агресорів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова та Костянтин Ернст

Яніна Соколова та Костянтин Ернст

"Нещодавно бачила камінг-аут Костянтина Ернста. Він зізнався, що він відкритий, не латентний пиз**бол, пиз**болище. Американському виданню New Yorker Костя зізнався в тому, що сюжет про те, що малайзійський Boeing над Донбасом збив український винищувач, – фейк. Показали завідомо неправдиві погано підроблені докази, щоб приховати злочин і ще яскравіше розпалити війну, в якій загинули десятки тисяч людей", – дорікнула Соколова продажним рупорам Кремля.

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Крім того, її обурили слова Леонтьєва про те, що поширення безглуздого фейку нібито було всього лише "інтелектуальною провокацією".

"Інтелектуальну провокацію він влаштував! Це ж скільки бутирату потрібно було випити, щоб таку інтелектуальну провокацію придумати? Інтелектуальна провокація – так красиво замінив слово "обіср*вся". Після всього цього, Леонтьєв, твій рот офіційно прирівнюється до д*пи. Тож починай носити труси на голові, бажано з гербом СРСР", – звернулася до скандального ведучого Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Маймуна веришвила.
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Послушайте свЯнину, вам сразу станет ясно, почему укроиня сидит в дepьме. Просто дepьмо может воспроизводить только дepьмо
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4
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Стефанова, му дам від свині далеко ти не втікла.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Журналистка? Да хабалка это. Грязная и мерзкая.
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