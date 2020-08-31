'Нормандська' зустріч може знов не відбутися: Клімкін назвав причину

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", що була перенесена з 28 серпня на початок вересня, може не відбутися.

Більші надії слід покладати на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів "нормандської четвірки". Таку думку в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, причиною скасування зустрічі радників може бути очікування Кремля на результати виборів президента США, що заплановані на 3 листопада поточного року. "Путін і взагалі російське керівництво чекає на результати виборів у Сполучених Штатах, і домовлятися вони збираються з колективним Заходом", – сказав ексміністр.

Разом з тим він нагадав про анонсовану міністерствами закордонних справ України і Німеччини зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки".

"Дуже сподіваюсь, що якщо така зустріч буде, то вона буде з конкретним порядком денним і з конкретними результатами. І, звичайно, міністри закордонних справ – це політичний рівень, який закладе або, відповідно, не закладе основу", – резюмував він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня стало відомо про те, що зустріч радників глав держав у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка була призначена на 28 серпня в Парижі, скасовано. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч відбудеться на початку вересня.

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