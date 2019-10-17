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17 жовтня • оновлено в 16:02
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Ніж на ланцюгу і апельсини з наркотиками: з'явилися ексклюзивні подробиці про Зайцеву з "колонії"

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У Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область) розповіли, як відбуває покарання Олена Зайцева за смертельну ДТП в Харкові.

Подробицями поділилася начальниця центру Інна Мицюк, зазначивши, що засуджена перебуває в "секторі для дтпшників", передає УНІАН.

Смартфон їй видають в черговій частині, гуляти можна в невеликому дворику, огородженому стіною з колючим дротом. Зайцева може виходити зі свого сектора на роботу тільки в супроводі співробітників установи.

Сама Зайцева від розмови з журналістами відмовилася. Її вивели з сектора, щоб вона навіть випадково не зустрілася з ними.

У кімнаті з нею сидять ще три жінки. "Місце далеко не барак, скоріше, схоже на гуртожиток з інтер'єром: ліжко і одна на двох тумба. Розрахована спальня на сім осіб, але живуть там четверо. На стінах, пофарбованих у блідий бежевий колір, немає ні ікон, ні картин, ні фото. Порядок, без перебільшення, ідеальний. І його, як не можна краще, підкреслюють килимки з вишитими написами. У одних дверей "спальня", у сусідніх - "кімната", - зазначив кореспондент.

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Покровський виправний центр

Покровський виправний центр

УНІАН

Крім спалень в "секторі" є ще кілька приміщень. В одному з них на тумбі стоїть телевізор з плоским екраном, два обідніх столу. Засуджені можуть відмовитися від харчування в загальній їдальні і готувати самі. Повноцінний обід не приготуєш, але можна запарити вівсянку, розігріти сосиски в мікрохвильовці і т.п. Столові ножі прикуті до столів ланцюгами.

З 83 засуджених так харчуються 12, включаючи Зайцеву. Продукти надсилають родичі. Якщо є гроші, можна викликати кур'єра. Є й ті, хто їздить в супермаркет, але в супроводі інспекторів.

"У нас вишивають вишиванки. Запропонували попрацювати в майстерні Зайцевій, вона погодилася. У нас ручна вишивка, е машинна. Дали їй вишити краватку – вийшло, хтось її вчив тримати в руках голку з нитками, - розповідає начальниця виправного центру. – У нас обов'язкової праці немає, вона могла б не працювати. Але потім приходить час, коли має настати пільга. Щоб отримати умовно-дострокове звільнення, краще працювати, брати участь в житті колонії і не порушувати".

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За словами Мицюк, Зайцева може розраховувати на мінімальну зарплату, але за умови виконання певного обсягу робіт (оплата відрядна). При цьому, з суми віднімаються гроші на харчування, "комунальні" і т.д. Крім цього, винуватиці ДТП із зарплати виплачують компенсацію сім'ям потерпілих.

За словами начальниці виправного центру, Зайцева буде працювати сорок годин на тиждень. І якщо будуть замовлення від покупців, якщо вони будуть зроблені, то зарплата може складати, приблизно, 2000 гривень.

"Вони о 17-40, чітко по закону, виходять з роботи. А, ось, хто "впахує" - ми. Працюємо з восьми до восьми ... У одній нашій засудженої 10 років тому згорів будинок з паспортом. Їй на свободі він був не потрібен, а ми тепер до стелі підстрибуємо, щоб документи відновити. І вони нас брудом поливають! Якби ми дозволяли проносити наркотики, то ніяких скарг не було, - обурюється Мицюк. - Нещодавно намагалися передати "наколоті апельсини". Дійсно в них вкололи наркотик, ми помітили підгниле місце уколу. До цього вкладали в овочі, розрізали і склеювали. У них голова щодо цього "варить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, цілу низку порушень виявили в Покровському виправному центрі №79, куди на початку вересня етапували винуватицю смертельної ДТП в Харкові на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрен нам описание клетки, где держат это су.ку?
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