Ніж на ланцюгу і апельсини з наркотиками: з'явилися ексклюзивні подробиці про Зайцеву з "колонії"

У Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область) розповіли, як відбуває покарання Олена Зайцева за смертельну ДТП в Харкові.

Подробицями поділилася начальниця центру Інна Мицюк, зазначивши, що засуджена перебуває в "секторі для дтпшників", передає УНІАН.

Смартфон їй видають в черговій частині, гуляти можна в невеликому дворику, огородженому стіною з колючим дротом. Зайцева може виходити зі свого сектора на роботу тільки в супроводі співробітників установи.

Сама Зайцева від розмови з журналістами відмовилася. Її вивели з сектора, щоб вона навіть випадково не зустрілася з ними.

У кімнаті з нею сидять ще три жінки. "Місце далеко не барак, скоріше, схоже на гуртожиток з інтер'єром: ліжко і одна на двох тумба. Розрахована спальня на сім осіб, але живуть там четверо. На стінах, пофарбованих у блідий бежевий колір, немає ні ікон, ні картин, ні фото. Порядок, без перебільшення, ідеальний. І його, як не можна краще, підкреслюють килимки з вишитими написами. У одних дверей "спальня", у сусідніх - "кімната", - зазначив кореспондент.

Покровський виправний центр УНІАН

Покровський виправний центр УНІАН

Покровський виправний центр УНІАН

Покровський виправний центр УНІАН

Покровський виправний центр УНІАН

Покровський виправний центр УНІАН

Крім спалень в "секторі" є ще кілька приміщень. В одному з них на тумбі стоїть телевізор з плоским екраном, два обідніх столу. Засуджені можуть відмовитися від харчування в загальній їдальні і готувати самі. Повноцінний обід не приготуєш, але можна запарити вівсянку, розігріти сосиски в мікрохвильовці і т.п. Столові ножі прикуті до столів ланцюгами.

З 83 засуджених так харчуються 12, включаючи Зайцеву. Продукти надсилають родичі. Якщо є гроші, можна викликати кур'єра. Є й ті, хто їздить в супермаркет, але в супроводі інспекторів.

"У нас вишивають вишиванки. Запропонували попрацювати в майстерні Зайцевій, вона погодилася. У нас ручна вишивка, е машинна. Дали їй вишити краватку – вийшло, хтось її вчив тримати в руках голку з нитками, - розповідає начальниця виправного центру. – У нас обов'язкової праці немає, вона могла б не працювати. Але потім приходить час, коли має настати пільга. Щоб отримати умовно-дострокове звільнення, краще працювати, брати участь в житті колонії і не порушувати".

За словами Мицюк, Зайцева може розраховувати на мінімальну зарплату, але за умови виконання певного обсягу робіт (оплата відрядна). При цьому, з суми віднімаються гроші на харчування, "комунальні" і т.д. Крім цього, винуватиці ДТП із зарплати виплачують компенсацію сім'ям потерпілих.

За словами начальниці виправного центру, Зайцева буде працювати сорок годин на тиждень. І якщо будуть замовлення від покупців, якщо вони будуть зроблені, то зарплата може складати, приблизно, 2000 гривень.

"Вони о 17-40, чітко по закону, виходять з роботи. А, ось, хто "впахує" - ми. Працюємо з восьми до восьми ... У одній нашій засудженої 10 років тому згорів будинок з паспортом. Їй на свободі він був не потрібен, а ми тепер до стелі підстрибуємо, щоб документи відновити. І вони нас брудом поливають! Якби ми дозволяли проносити наркотики, то ніяких скарг не було, - обурюється Мицюк. - Нещодавно намагалися передати "наколоті апельсини". Дійсно в них вкололи наркотик, ми помітили підгниле місце уколу. До цього вкладали в овочі, розрізали і склеювали. У них голова щодо цього "варить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, цілу низку порушень виявили в Покровському виправному центрі №79, куди на початку вересня етапували винуватицю смертельної ДТП в Харкові на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

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