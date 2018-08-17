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Жодної "громадянської" війни: терористи здали Путіна на Донбасі

6.7тЧитати новину російською

Терористи "Л/ДНР" відкрито написали в соціальних мережах про військову допомогу з боку Російської Федерації.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши підтвердження.

"Особливості "громадянської" війни в Україні, це коли українські воїни ОСи збили російський безпілотник, і в соцмережах бойовики відкрито пишуть про російську допомогу", - написав офіцер.

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Так, терористи написали, що українські військові збили їхній дрон на Донбасі, "але допомога Росії не вичерпається", тому що у них перебувають у розпорядженні "десятки" подібної техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безпілотник проводив розвідку позицій українських військових. Він був обладнаний сучасною камерою з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Волонтери InformNapalm розповіли, що така модель дрона вже використовувалася Росією і в Туреччині, і на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну дак во всех гражданских войнах присутствуют заинтересованые стороны ..коню понятно,что танки и другая техника ,не в копанках откопана,тут вопрос в изначальном наличии критически большого процента несогласных с теми процесами,которые произощли в Киеве (осень-зима 13/14.,если бы там народ был за ,то сотню или сколько там было этих спецов с Гиркиным.,то местные мусора и сбушники положили бы ,внутрение войска там тоже были в достатке.но они не понимали .почему должны подчинчться тем кто пришел к власти в результате переворота.в том же Крыму восемьдесят процентов остались военных ,мусарня и сбу ...то реально отдавать приказ было некому .местные были в большинстве против переворота .отсюда и ситуация ,с одной стороны интересы штатоа,с другой раши ..но на теритрии Украины.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
И при чём здесь отрицание гражданской войны и сбитый беспилотник?С такой способностью анализиривоть и делать выводы этот горе-Штирлиц весной 45-го не прожил бы и дня.Так и погиб бы Штефанько,хотя на ум приходит другая ну очень известная нарицательная фамилия.
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3
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Гражданская война на Донбассе, это когда Ху*ло после Дебальцевского “котла” засекречивает потери козлорылых солдат в мирное время, а пенсионный фонд Козломордии увеличивается выплатами по потере кормильца на 70000 голов
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
UaDonetsk ХUЮmka, ты так и не смог привести ссылку на эти 70000.В похмельном бреду увидел,всё ясно.Жги дальше.
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