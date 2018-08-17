Жодної "громадянської" війни: терористи здали Путіна на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" відкрито написали в соціальних мережах про військову допомогу з боку Російської Федерації.

Про це розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши підтвердження.

"Особливості "громадянської" війни в Україні, це коли українські воїни ОСи збили російський безпілотник, і в соцмережах бойовики відкрито пишуть про російську допомогу", - написав офіцер.

Так, терористи написали, що українські військові збили їхній дрон на Донбасі, "але допомога Росії не вичерпається", тому що у них перебувають у розпорядженні "десятки" подібної техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безпілотник проводив розвідку позицій українських військових. Він був обладнаний сучасною камерою з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Волонтери InformNapalm розповіли, що така модель дрона вже використовувалася Росією і в Туреччині, і на Донбасі.