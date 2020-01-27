Ніяких незалежних "Л/ДНР"! Казанський помітив показовий нюанс у відставці Суркова

Після відставки помічника глави РФ Владислава Суркова ніхто не буде домагатися незалежності терористичних "Л/ДНР".

Таку думку висловив журналіст і блогер Денис Казанський в своїх соціальних мережах, зазначивши, що зараз в Росії "ніхто навіть не заїкається про якісь незалежні республіки".

"Всі в РФ відкрито говорять про кураторство Суркова над "Л/ДНР", аналізують, які перестановки там спричинить його відхід, і що буде робити з "Л/ДНР" Козак, який тепер замість Суркова", – зазначив він.

Також Казанський очікує призначення нових ватажків в "ДНР" і "ЛНР".

Сурков пішов з Донбасу після зустрічі Зеленського з Путіним в Парижі

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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