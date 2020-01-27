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28 січня • оновлено в 01:50
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Ніцой про мітинг у Харкові: ціна російської мови – 40 млн убитих українців

1.6т
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Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала мітинг на підтримку російськомовних шкіл у Харкові, який зірвали місцеві активісти.

Вона похвалила їх і зазначила, що ціна російської мови в Україні – це 40 млн убитих українців. Про це Ніцой написала на своїй сторінці в Facebook.

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Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Politeka

За її словами, "ера домінування російської мови" закінчилася, а люди повинні перестати брехати про дискримінацію.

"Деякі російськомовні пищать, що це не відповідає їх інтересам. Так ось, час думати не тільки про себе, а й про країну. Про державу. В інтересах нашої країни – українська мова та все українське. Тому що це підсилює українців. Тому що це утверджує Україну. Тому що це відрізняє нас серед інших народів світу", – заявила письменниця.

Ніцой наголосила, що російська мова не є рідною для України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Лариса Ніцой розкритикувала колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Миколи Азарова, який вибухнув заявою про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна Харків
Тег
мітинг
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Коментарі
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Николаев Олег
Николаев Олег
Какие украинцы молодцы. Митинг за права одной части населения срывает группировка негодяев, представляющих интересы чубатых нацистов. Вы просто огромными узлами связываете запад и восток. А Ницой какая лапочка! Они с Фарион - две наши российские помощницы по расколу вашей дурацкой страны.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
срочно санитаров и в психушку её.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лично я знаю только про 15 миллионов украинцев, убитых укроиньской незалэжностью. Счёт простой: 52-37=15. И этот счёт не закрыт. Думаю, уже никогда на Украине не будет проживать мирно и дружно 52 миллиона, как при кгававам совке. Удачи вам на этом пути, укроиньци! Прибалтика з вамы!
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