Ніцой про мітинг у Харкові: ціна російської мови – 40 млн убитих українців

Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала мітинг на підтримку російськомовних шкіл у Харкові, який зірвали місцеві активісти.

Вона похвалила їх і зазначила, що ціна російської мови в Україні – це 40 млн убитих українців. Про це Ніцой написала на своїй сторінці в Facebook.

Лариса Ніцой Politeka

За її словами, "ера домінування російської мови" закінчилася, а люди повинні перестати брехати про дискримінацію.

"Деякі російськомовні пищать, що це не відповідає їх інтересам. Так ось, час думати не тільки про себе, а й про країну. Про державу. В інтересах нашої країни – українська мова та все українське. Тому що це підсилює українців. Тому що це утверджує Україну. Тому що це відрізняє нас серед інших народів світу", – заявила письменниця.

Ніцой наголосила, що російська мова не є рідною для України.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Лариса Ніцой розкритикувала колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Миколи Азарова, який вибухнув заявою про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

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