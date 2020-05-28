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28 травня • оновлено в 18:11
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Німеччина вирішила видворити Онищенка: екснардепу світить повернення до РФ

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Німеччина відмовила в наданні політичного притулку колишньому народному депутату Олександру Онищенку, якого в Україні підозрюють у розкраданні природного газу.

Рішення ухвалило Федеральне відомство міграції та біженців ще на початку травня, закликавши його негайно залишити країну, повідомили DW в прес-службі суду Ольденбурга.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

detector.media

Відмова в наданні політичного притулку Онищенко оскаржив в суді міста Оснабрюк.

Також екснардеп подав клопотання, щоб йому дозволили залишитися в Німеччині на період судового розгляду. "Олександр Онищенко хоче залишитися в Німеччині", – заявив його адвокат Домінік Клаук.

Він додав, що якщо Онищенку відмовлять у притулку в Німеччині, у нього залишається можливість повернутися до Росії, громадянином якої колишній нардеп є.

За словами Клаука, зараз його підзахисний перебуває на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Німеччина відмовила в екстрадиції Олександра Онищенка, підозрюваного в розкраданні природного газу, пов'язаного з "Укргазвидобуванням".

У свою чергу в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі заявили, що в кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється вивчення письмових доказів сторони обвинувачення і вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Німеччина
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