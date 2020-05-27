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27 травня • оновлено в 17:46
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Німеччина відмовилася видати Україні Онищенка: екснардеп вже на свободі

1.2т
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Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції колишнього народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного в розкраданні природного газу в Україні.

Таке рішення було ухвалене 29 травня, передає DW.

На думку суддів, зараз неможливо встановити, що кримінальне переслідування Онищенка в Україні відбуватиметься за політичними мотивами.

Олександр Онищенко вже на свободі в Німеччині

Олександр Онищенко вже на свободі в Німеччині

rbc.ua

При цьому в рішенні наголошується, що є значна ймовірність, що в разі екстрадиції колишнього нардепа не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах, в тому числі Європейської конвенції з прав людини.

Сам Онищенко заявив "Стране", що наразі він перебуває на свободі.

"Суд встановив скасувати арешт і звільнити з-під варти. Це перше. А друге -– відмовити в екстрадиції", – сказав колишній нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року суд в Німеччині заарештував Олександра Онищенка без права внесення застави.

В Україні колишнього нардепа підозрюють в організації схем з розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням". Онищенко ці обвинувачення заперечує і заявляв про тиск з боку Національного антикорупційного бюро.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Онищенко
Місце
Німеччина
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