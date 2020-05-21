В Україні входить у моду нове небезпечне захоплення – тютюнові снюси. Ці пакетики активно поширюються в телеграм-каналах, інтернеті, їх навіть продають у школах і на вулицях. Підлітки вже влаштовують челендж – хто більше снюсів засуне в рот. Фахівці кажуть, що наслідки такого захоплення сумні – аж до ракових захворювань.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Снюсами торгують на кожному розі

Так звані снюси – красиві цукерки, які потрібно класти під губу. Через короткий час ударна доза нікотину проникає в кров людини. Снюси містять тютюн і різні хімічні добавки, які нібито обіцяють позбавлення від куріння. До того ж в одній подушечці снюсу міститься до 30 різних хімічних сполук. Деякі снюси навіть називають жувальних тютюном.

Снюс продають у круглих коробочках, які називають шайбами

Вони зараз активно продаються в телеграм-каналах, є сайти в інтернеті, де пропонують недорого купити снюс. А якщо поставити "снюс" у пошук, то з'ясується, що такими тютюновими подушечками торгують навіть на Хрещатику в Києві в одному з кафе, в ларках у спальних районах столиці, на Дніпровській набережній під вивіскою "хімчистка". Та що там ларки, снюс продають навіть найвідоміші інтернет-магазини. Адже те, що не заборонено, значить дозволено.

Також "цукерки" можна дістати в школах. "Ці снюси продають у нас в школі на Оболоні старшокласники – пакетиками в туалеті або у дворі школи. Дехто їх кладе за щоку прямо на уроках", – розповідає учениця 10 класу Світлана.

Баночка снюсу, куди входить приблизно 45-60 грамів речовини, коштує в інтернет-магазині 170-215 грн.

Снюс продають у кафе й навіть хімчистках Скрин відео

До того ж у багатьох країнах Європи снюс заборонений, за винятком Норвегії та Швеції, де він і був винайдений. У Росії снюс було заборонено в 2015 році, але через рік його стали ввозити під виглядом жувального тютюну. У нас в Україні снюс не заборонено, тому останнім часом він отримав дуже широке поширення.

Рак слизової і ураження нервової системи

Чим небезпечні снюси? Лікарі кажуть, що в одному пакетику снюсу міститься 40 млг нікотину на 1 г тютюну, це в 4 рази більше, ніж в одній сигареті.

"Не важливо в якій формі ви вживаєте нікотин – викурюючи цигарку або використовуючи снюс. Ви все одно отримуєте отруту. До того ж я б сказала, що від снюсу відмовитися людині складніше, ніж навіть від сигарети, тому що снюс набагато сильніший, вже через кілька місяців вам буде мало невеликої дози, будуть потрібні більш міцні снюси. А коли ви спробуєте кинути шкідливу звичку, то відчуватимете щось на зразок ломки, у вас буде безсоння, дратівливість", – говорить OBOZREVATEL лікар- психотерапевт Євгенія Загорська.

Пакетик із нікотином кладуть під губу або за щоку Скрин відео

Лікар-нарколог Євген Сова каже, що снюс може викликати серйозні ускладнення.

"Потрібно пам'ятати, що нікотин – це отрута, до того ж дуже серйозна. Будь-які такі вироби небезпечні своїм канцерогенним впливом. Снюс локально впливає на слизову оболонку рота й може викликати рак слизової. Людина отримує стимулювальний ефект, який вдаряє по центральній нервовій системі", – зазначає OBOZREVATEL нарколог.

Крім цього, за словами Сови, велике питання, що в середині таких цукерок. Крім тютюну, туди додають різні хімічні речовини для поліпшення смаку. "Туди можуть додати і психостимулятори на хімічній основі, і навіть наркотик. Або це може бути суміш тютюну й курячого посліду", – додає він.

Снюс

Також лікар розповів, що в його практиці було два випадки, коли пацієнти вживали ці снюси.

"У одного не було зубів, виразка на внутрішній поверхні щоки, виражене ураження ясен. Другий пацієнт почав вживати снюс відразу у великих дозах, у нього розвинулося безсоння, були неврологічні відхилення, на обличчі наявний корінцевий синдром. Словом, усі принади початкового етапу отруєння нікотином", – говорить Владислав Сова.

Крім того, лікарі відзначають, що снюс викликає запалення ясен і карієс зубів, передозування може навіть призвести до смерті.

Влаштовують челендж

Найбільше снюси поширені серед підлітків-школярів і студентів. Наприклад, у Сімферополі в грудні минулого року вже був випадок отруєння п'яти школярів 11-12 років жувальних тютюном.

Влаштовують челендж Скрин відео

Скрин відео

Однак школярам так сподобалися нікотинові цукерки, що вони стали влаштовувати справжні челенджі й викладати відео в ютуб – хто більше пакетиків закине в рот.

До реклами нікотинових подушечок приєдналися блогери, які записують відео, як вони вживають снюс і що з ними відбувається потім. У когось із них виникає блювота, комусь стає погано.

Блогери активно беруть участь у рекламі снюсу Скрин відео

Блогери активно беруть участь у рекламі снюсу Скрин відео

В Україні в 2016 році намагалися ухвалити законопроєкт, який забороняв би в нашій країні поширення деяких тютюнових виробів, зокрема і снюсу.

У коментарі до законопроєкту говорилося, що "споживання таких виробів має негативний наслідок насамперед для дітей і підлітків. За останній час в Україні розширився ареал споживання насваю, снюсу, нюхального тютюну. І якщо ще кілька років тому ці вироби поширювали тільки в великих містах, то сьогодні їх можна придбати навіть у невеликих районних центрах". Однак законопроєкт так і не було ухвалено.

Імовірно, депутатам потрібно повернутися до розгляду питання про регулювання ринку тютюну в нашій країні. Оскільки під загрозою нікотинової залежності зараз перебувають підлітки та молоді люди, для яких небезпечний снюс – лише модне захоплення.