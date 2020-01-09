"Ніколи не повірю": експрезидент МАУ виключив помилку пілотів

Експрезидент "Міжнародних авіаліній України" Юрій Мірошников заявив, що виключає помилку екіпажу під час катастрофи рейсу Тегеран – Київ.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що підготовка пілотів і безпека польотів є пріоритетом компанії, в якій він працює вже 26 років.

"Я знаю зсередини наші сильні і слабкі місця. Я знаю, наскільки педантично ми ставимося до підготовки пілотів, починаючи від їхнього відбору та подальшого навчання і закінчуючи постійним підтриманням кваліфікації. Я був на тренажерних вишколах і знаю, що це таке", – написав працівник авіакомпанії.

Як приклад він навів випадок, який трапився у Франкфурті. Тоді на злеті у літака МАУ фактично вибухнув двигун, проте капітан повітряного судна зумів розвернутися і посадити літак із повним завантаженням і повними баками пального на одному двигуні.

Сам пілот зізнався, що йому це вдалося завдяки відпрацюванню подібної ситуації на тренажері. Що стосується екіпажу, який розбився в Ірані, то він також проводив відповідні тренування безпосередньо в тегеранському аеропорту.

"Це зміцнює мою впевненість у беззаперечній грамотності дій нашого екіпажу. Я завжди пишався і зараз пишаюся нашими екіпажами. Я впевнений, що наші люди і в кабіні, і в салоні робили все можливе і неможливе, якщо тільки вони були живі", – вважає Мірошников.

МАУ Avianews

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"Я, звісно, не буду стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він новий. Але знаючи, наскільки добре зарезервовані всі системи Boeing 737-800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo (а на технічному обслуговуванні ми ніколи не економили і не економимо, безпека польотів – наш головний пріоритет), я ніколи не повірю, що могла трапитися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей", – додав експрезидент МАУ, висловивши надію на те, що справжню причину трагедії все ж таки вдасться встановити заради пам'яті всіх загиблих у смертельному рейсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 січня віцепрезидент із льотної роботи МАУ Ігор Сосновський також заявив, що ймовірність помилки пілотів мінімальна. Адже перед катастрофою літак вже встиг набрати висоту 2 400 метрів.

9 січня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута і атака Boeing 737 зенітною ракетою російського ЗРК "Тор". Ще три можливих сценарії – поломка двигуна, теракт на борту і зіткнення з БПЛА.

Про ймовірне влучення ракети у літак заявив і редактор Bild Юліан Репке. Він провів власне розслідування і знайшов докази.

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