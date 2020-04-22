Нікого не тестують, масок немає: медики розповіли про реальну ситуацію в лікарнях "ЛНР" через COVID-19

У тимчасово окупованому Луганську через спалах коронавірусу, масштаби якого, втім, приховує влада, з 22 квітня вирішили закрити всі стаціонари в лікарнях, а також кладовища.

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За словами лікарів, багато місцевих жителів звертаються у поліклініки з ГРВІ, але нікого там не тестують на COVID-19, навіть із температурою. Про це, посилаючись на анонімні джерела, пише LIGA.net.

"Без медичних масок у магазин вже не пускають. Якщо раніше до цього серйозно не ставилися, то зараз все змінилося. Штраф від 100 до 500 рублів (35-170 грн) – сума смішна, кого вона налякає?" – розповів луганчанин Сергій.

Інший же співрозмовник видання зазначив, що в місті, можливо, збираються оголосити карантин на два тижні, починаючи з 1 травня.

Зі свого боку медики скаржаться, що з початку пандемії їм видали тільки по дві марлеві пов'язки і два флакони антисептика по 50 мл.

"Соромно ходити на роботу. Хворі приходять у респіраторах, а я – в саморобній медичній масці", – обурюється лікар однієї з медустанов Луганська.

Хоча підкреслює, що хворих зараз менше, ніж декілька днів тому, в середньому за день медики приймають по десять пацієнтів.

"Багато з ГРВІ, але нікого не тестують, навіть із температурою і задишкою. Медики на швидких працюють без захисних костюмів", – додав лікар.

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Водночас місцеві жителі стверджують, нібито статистику щодо захворюваності на коронавірус у регіоні не давали вже тиждень. Як зазначила луганчанка Марина, "остання, 21 випадок, була минулого четверга".

За її словами, медичні маски в Луганську з'явилися тільки в деяких аптеках – там їх можна купити за 23 рублі (приблизно 8 грн). Тоді як в аптеках Донецька немає ні масок, ні перев'язувального матеріалу, ні антисептиків. За інформацією видання, захисні маски на ринку продають за 65-80 рублів (22-27 грн)

"Зробили розмітки в аптеках і магазинах на підлозі по дистанції, але зникли кошики, закрили всі камери схову в супермаркетах", – розповів про те, що відбувається в окупованому місті, донеччанин Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними РНБО, кількість випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях досягла 123. Йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим.