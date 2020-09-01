Очередная иллюстрация к лживым тезисам о "внутреннем конфликте" и "гражданской войне".

Бывший "министр ДНР" россиянин Евгений Михайлов дал интервью, в котором признал, что боевики ЛДНР не являются самостоятельной стороной конфликта и контролируются Кремлем. По его словам, если бы не вмешательство России, то боевики были бы давно разгромлены и война бы окончилась.

Удивительное дело. Даже члены группировки ДНР признают, что никаких независимых "народных республик" нет. И только некоторые украинские политики не желают признавать очевидного.

Кстати, этот самый Евгений Михайлов - сам по себе тоже любопытный персонаж. В прошлом он был губернатором Псковской области. То есть, это уж точно не какой-то случайный маргинал, а топовый российский чиновник, которого направили в 2014 на Донбасс изображать "восстание шахтеров и трактористов" и организовывать местную рвань.

Подробнее в моем видеоблоге: