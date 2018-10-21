''Ніхто не звертався'': сплив скандальний факт щодо керченського стрілка

Батьки 18-річного Владислава Рослякова, якого підозрюю у кривавій бійні в Керченському політехнічному коледжі, не зверталися з приводу його тіла в морг.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву заступника "голови адміністрації" Керчі Ділявера Мельгазієва. Він уточнив, що поки невідома дата похорону підлітка.

"Щодо дати похорону невідомо. За його тілом не зверталися", - наголосив він.

Крім того, російський заступник голови адміністрації Сергій Шимко уточнив у коментарі РБК, що досі ведуться слідчі дії, в зв'язку з чим пов'язані проблеми з датою і місцем поховання.

"На сьогоднішній день ще ведуться слідчі дії, проводяться відповідні експертизи. З родичами теж проводяться різноманітні слідчі заходи", - розповів він.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному інституті розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад. Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в мережі з'явилася інформація, що Рослякова поховають через два тижні після трагедії в секторі для безрідних. Про родину підозрюваного відомо, що мати, з якою жив підліток, працює санітаркою, а батько є інвалідом.