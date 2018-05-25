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"Ніхто не повірить": популярний російський новинний портал зганьбився з MH17

12.8тЧитати новину російською

Заборонений в Україні найбільш відвідуваний новинний портал в Росії "Яндекс.Новини" відзначився неоднозначним заголовком головної теми дня - підтвердженням міжнародними слідчими того, що малайзійський Boeing 777 був збитий над Донбасом з російського "Бука".

Заголовним матеріалом для теми була обрана стаття оглядача Сергія Гуркіна з пропагандистського агентства Regnum, під заголовком "Чому ніхто не повірить в нову "сенсацію" про "Бук", передає TJournal.

Відзначається, що автор матеріалу народився в 1983 році в Харкові і, судячи з його матеріалами у виданні, спеціалізується на українській політичній повістці.

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Згідно стороннім спостереженнями, ця новина очолювала теми дня на "Яндексі" як мінімум 45 хвилин поспіль.

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Пізніше заголовок теми змінився на "Слідство заявило про російське походження "Бука", що збив MH17". Це була новина, опублікована за 20 хвилин до статті Гуркіна.

Топова новина "Яндекса" також викликала реакцію в мережі.

За даними TNS Web Index "Яндекс.Новини" в квітні 2018 року відвідало тільки в Росії і тільки з десктопа 21,31 мільйона чоловік. У лютому 2017 року Роскомнадзор включив сервіс в реєстр новинних агрегаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
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