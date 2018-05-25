"Ніхто не повірить": популярний російський новинний портал зганьбився з MH17

Заборонений в Україні найбільш відвідуваний новинний портал в Росії "Яндекс.Новини" відзначився неоднозначним заголовком головної теми дня - підтвердженням міжнародними слідчими того, що малайзійський Boeing 777 був збитий над Донбасом з російського "Бука".
Заголовним матеріалом для теми була обрана стаття оглядача Сергія Гуркіна з пропагандистського агентства Regnum, під заголовком "Чому ніхто не повірить в нову "сенсацію" про "Бук", передає TJournal.
Відзначається, що автор матеріалу народився в 1983 році в Харкові і, судячи з його матеріалами у виданні, спеціалізується на українській політичній повістці.
Згідно стороннім спостереженнями, ця новина очолювала теми дня на "Яндексі" як мінімум 45 хвилин поспіль.
Просто на згадку про сьогоднішній день: заголовок головної теми дня на "Яндексі".- TJ (@tjournal) 24 травня 2018 р
Провисіла приблизно годину https://t.co/ZsxCQ9lPUU
Пізніше заголовок теми змінився на "Слідство заявило про російське походження "Бука", що збив MH17". Це була новина, опублікована за 20 хвилин до статті Гуркіна.
Топова новина "Яндекса" також викликала реакцію в мережі.
Схоже, @yandex зовсім куку pic.twitter.com/8o6B5GTI8K- Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 24 травня 2018 р
але є і хороші новини!- David Homak (@aalien) 24 травня 2018 р
Покійний проект Яндекс-новини прямо зараз виглядає ось так.
Вбивали цей проект довго, старанно, цілі закони в Росії для цього брали. pic.twitter.com/fXEevNfJVe
За даними TNS Web Index "Яндекс.Новини" в квітні 2018 року відвідало тільки в Росії і тільки з десктопа 21,31 мільйона чоловік. У лютому 2017 року Роскомнадзор включив сервіс в реєстр новинних агрегаторів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.
Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.
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