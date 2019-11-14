Нічого святого: в Одеській області з церкви вкрали холодильник

В Арцизькому районі Одеської області 52-річний селянин вкрав з церкви холодильник.

У храмі йшов ремонт, і холодильник винесли на вулицю. Місцевий житель вирішив привласнити, як йому здалося, безгоспну побутову техніку і забрав холодильник додому.

Односельці викрили злодія. Чоловік розповів, що пішов на злочин під впливом алкоголю. Про це повідомили на офіційному сайті управління Нацполіціі в Одеській області.

Злодій повернув холодильник, але в поліції відзначили, що, незважаючи на щиросердне зізнання, чоловікові загрожує до трьох років в'язниці.

В Одеській області з церкви вкрали холодильник od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області злодія вистежили завдяки піці.

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