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14 листопада • оновлено в 12:41
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Нічого святого: в Одеській області з церкви вкрали холодильник

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В Арцизькому районі Одеської області 52-річний селянин вкрав з церкви холодильник.

У храмі йшов ремонт, і холодильник винесли на вулицю. Місцевий житель вирішив привласнити, як йому здалося, безгоспну побутову техніку і забрав холодильник додому.

Односельці викрили злодія. Чоловік розповів, що пішов на злочин під впливом алкоголю. Про це повідомили на офіційному сайті управління Нацполіціі в Одеській області.

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Злодій повернув холодильник, але в поліції відзначили, що, незважаючи на щиросердне зізнання, чоловікові загрожує до трьох років в'язниці.

В Одеській області з церкви вкрали холодильник

В Одеській області з церкви вкрали холодильник

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області злодія вистежили завдяки піці.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
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