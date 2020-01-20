Нічого святого: на Донбасі в Хрещення вбили воїна ЗСУ

Один український воїн загинув в результаті бойових дій на Донбасі 19 січня. Всього збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм і 120-мм мінометів.

Один обстріл по наших позиціях відкривався недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

сім раз поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, з 120-мм мінометів – 33 міни і зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів.

поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм - 8 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розповіли про масштабні обстрілі селища Золоте в Луганській області з боку терористів "Л/ДНР" і восьми поранених бійців ООС.

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