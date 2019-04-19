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/Розслідування

"Нічого шастати!" Українські снайпери влаштували пекло на Донбасі. Відеофакт

4.8тЧитати матеріал російською

Українські снайпери на донецькому напрямку провели спецоперацію, в результаті якої відправили терориста в так звану "бригаду 200".

Відео розгрому показав на своїй сторінці у Facebook український військовий, учасник ООС Олександр Гром. "З відстані приблизно 700 м кулеметника окупаційних військ оформили калібром 338. Скажу вам, б'є далеко, точно, і не дає ніяких шансів. Нічого шастати!" — написав він.

Користувачів мережі захопила блискуча робота українських снайперів.

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"Нічого шастати!" Українські снайпери влаштували пекло на Донбасі. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковане потужне відео з бойовими екіпажами корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних Сил.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гром, Штефан. Где прославленные украинские воины Залупко, Задрыщ, Пердяйко?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ага. А потом опять сбор памперсов и сала для "загыблых та поранэных". :-)))
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