Нічого особистого: на "вбивстві" курортної перлини України роблять мільйони

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області склалася кричуща ситуація. Земельний дерибан, злив у море нечистот, проблеми з питною водою – все це поставило перлину вітчизняного туризму на межу екологічної катастрофи.

Цинізм у тому, що на тяжкому становищі курорту робляться великі гроші. Під час власного розслідування OBOZREVATEL з'ясував, що свавілля відбувається з відома влади Кирилівки і Мелітополя.

Детальніше – в нашій публікації.

Море нечистот

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться нечистоти з усією Кирилівки, а також з 500 баз відпочинку, багато з яких нелегальні.

Пляжі Кирилівки kirillovka.ua

За даними журналіста-розслідувача, директора ІА "Новини України" Олега Дейнеки, на місяць на полігон зливають 750 тис. тонн лайна, яке потім потрапляє в акваторію моря (офіційний сайт Кирилівської селищної ради дає цифру 241 тис. кубометрів за поточний рік).

Асенізатори в Кирилівці

"Екологічний збиток, призведені подібною діяльністю, дає ділкам близько 2 мільйонів гривень на день", – зазначив Дейнека.

Він також повідомив про жахлву якість питної води в селищі. "На воду скаржаться всі. Поліцейські, які перебувають в одній будівлі з селищною радою, повідомили нам, що більше не можуть пити цю воду", – повідомив журналіст.

Полігон рідких відходів в Кирилівці

Дейнека зазначив, що взяв проби питної і морської води, які передав на лабораторний аналіз, тому що впевнений, для здоров'я людей подібний коктейль представляє загрозу.

Земельне питання

Природно, незалежні дані про екологію не могли сподобатися владі Кирилівки. На офіційному сайті селищної ради Дейнеку охрестили "провокатором", а нашому виданню приписали замовні матеріали.

Хотілося б в свою чергу почути коментар влади селища з приводу "земельного питання". Результати нашого розслідування показують, що ділянки водного фонду в межах прибережної захисної смуги Азовського моря і Утлюкського лиману перейшли в приватні руки і забудовані. Це категорично заборонено законодавством.

Кирилівка Google. Maps

Слідство встановило, що Кирилівська селищна рада Якимівського району Запорізької області в 2015 році був затверджений ряд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів рекреаційного призначення (які призначені та використовуються для організації відпочинку, туризму і т.п.) і передачі цих ділянок в постійне користування КП "Розвиток курортної зони" (код ЄРДПОУ 31791572). Однак такі дії не відповідають приписам земельного та водного законодавства і порушують інтереси територіальної громади.

Надалі підприємство передало приватним особам право на забудову ділянок та реєстрацію права власності!

Візьмемо кілька ділянок, які фігурують в матеріалах кримінальних проваджень і позовах прокуратури – кадастрові номери 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458 та 2320355400:11:001:0585. В даний час вони вже по суті віддані фізичній особі (яка веде на цій землі комерційну діяльність). Ну, або подаровані на 49 років.

І це при тому, що дані земельні ділянки є предметом злочину в кримінальному провадженні.

Подарунок на півстоліття

Факт винесення нового рішення по землі, реєстрація права на землю в Державному реєстрі майнових прав вказує на цілковиту відсутність у влади Кирилівки страху відповісти за законом.

У селищній раді Кирилівки, а також вдома у голови селищної ради Івана Малєєва ще в грудні 2016 були проведені обшуки

Куди ведуть нитки?

За даними місцевих підприємців, до свавілля в Кирилівці може мати відношення керівництво Кирилівки і мер Мелітополя Сергій Мінько. У ЗМІ неодноразово озвучувалася інформація про "тісний зв'язок" міського селищного голови Кирилівки Івана Малєєва і Мінько, який вже пройшов в Раду, незважаючи на численні порушення на виборах.

Діяльність міського голови Мелітополя протягом п'яти років завдала колосального збитку бюджету і інтересам міста. З його відома місцева влада обманним шляхом отримала безроздільне право на контроль підприємства, що надають послуги централізованого теплопостачання.

Це дало можливість встановлювати драконівські тарифи на місцях. В результаті "теплової афери" вже цієї весни мешканці 150-тисячного міста раптово отримали платіжки з подвійним тарифом.

В "комунальному рекеті" підозрюється і права рука Мінько – його перший заступник Іван Федоров. Останній вже призначений керівником департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Таким чином, "кращі" ідеї з розвитку Мелітополя і Кирилівки найближчим часом можуть бути реалізовані і в столиці.

Зліва направо: Іван Федоров і Сергій Мінько

PS: Наше розслідування показало, що свавілля в Кирилівці відбувається не без допомоги правоохоронних органів на місцях, які покривають місцевих "князьків" -чиновник.

У зв'язку з цим ми направили запити в: Службу безпеки України, Державне бюро розслідувань, Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі України, ГУНП в Запорізькій області та прокуратуру. У запитах ми просили розібратися з беззаконням, що відбувається з екологією і землею в Кирилівці.

(Далі буде...)

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